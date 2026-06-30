Arona refuerza los controles contra la venta ambulante no autorizada en Las Américas y Los Cristianos

El Ayuntamiento de Arona ha reforzado la vigilancia contra la venta ambulante no autorizada en las principales zonas turísticas del municipio. La medida se centra especialmente en Las Américas y Los Cristianos, los dos núcleos con mayor presencia de visitantes y donde el Consistorio detecta una mayor incidencia de esta actividad irregular.

Según el informe anual correspondiente a 2025, la Policía Local de Arona realizó 320 intervenciones relacionadas con la venta ambulante no autorizada. De ellas, 231 se llevaron a cabo en Las Américas y 89 en Los Cristianos.

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en una estrategia para reforzar la seguridad, mejorar la convivencia en los espacios públicos y proteger al comercio que desarrolla su actividad conforme a la normativa. La vigilancia se ha intensificado durante 2026 y el pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva intervención en la conocida como Milla de Oro de Las Américas, una de las áreas comerciales más transitadas del sur de Tenerife.

Las Américas y Los Cristianos concentran las actuaciones

Las Américas y Los Cristianos continuarán siendo las zonas prioritarias dentro del dispositivo municipal. Ambos enclaves reúnen una parte importante de la actividad turística de Arona y concentran un elevado flujo de peatones, comercios, establecimientos de restauración y alojamientos.

La Policía Local mantiene en estos puntos un dispositivo estable de vigilancia y control. El objetivo es evitar la ocupación irregular del espacio público, prevenir conflictos de convivencia y reducir el impacto de la venta sin autorización en zonas de alta afluencia.

El municipio ya había señalado en actuaciones anteriores que el control de la venta ambulante no autorizada forma parte de las líneas de trabajo de la Policía Local para mejorar el uso ordenado de los espacios públicos y proteger la actividad comercial legal en las zonas turísticas.

Incautación de material en la Milla de Oro

Dentro del refuerzo de los controles, la Policía Local desarrolló el pasado fin de semana una actuación destacada en la Milla de Oro de Las Américas. Durante el operativo, los agentes procedieron a la incautación de diverso material destinado a la venta ambulante no autorizada.

La Milla de Oro es uno de los espacios comerciales más relevantes de Arona y uno de los puntos de mayor tránsito de residentes, turistas y trabajadores del sector servicios. Por ello, el Ayuntamiento considera esta zona como un área sensible dentro de los operativos de control.

Las intervenciones policiales no solo buscan retirar mercancía de la vía pública. También pretenden disuadir la repetición de esta actividad en puntos donde se generan molestias, aglomeraciones o perjuicios para los negocios establecidos.

Protección del comercio local

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, ha señalado que la venta ambulante no autorizada supone una competencia desleal para los comercios que cumplen con la normativa. El edil sostiene que esta actividad también afecta a la imagen de los espacios turísticos, especialmente en zonas donde el municipio concentra buena parte de su oferta comercial y de ocio.

Reyes avanzó que el Ayuntamiento seguirá reforzando la presencia policial y desarrollando operativos específicos en los lugares donde esta práctica tiene más incidencia. También destacó la coordinación entre distintos servicios municipales para planificar las actuaciones.

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El objetivo, según el Consistorio, es proteger el tejido comercial local y mantener la calidad de la oferta turística de Arona, uno de los municipios con mayor peso turístico de Tenerife.