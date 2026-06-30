Alerta por calor en Tenerife: los termómetros rozarán los 37 grados en pleno temporal de viento y fuertes olas

Jornada de notable inestabilidad y riesgo meteorológico en la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha configurado un complejo mapa de avisos para este martes 30 de junio, donde Tenerife se enfrenta a un "cóctel" de altas temperaturas, fuertes rachas de viento y un tenso temporal marítimo que complicará la situación en las costas.

El tramo de mayor intensidad de este episodio se concentrará entre las 11:00 y las 20:00 horas.

El mapa del riesgo en Tenerife

Las condiciones meteorológicas obligarán a extremar las precauciones en gran parte de la geografía insular debido a la confluencia de tres fenómenos distintos:

Calor de hasta 37 ºC: Las vertientes este, sur y oeste de Tenerife están bajo aviso amarillo por máximas de 35 ºC , afectando especialmente a las zonas de interior y medianías del sur. La Aemet advierte de que en los litorales del sureste no se descarta que localmente se alcancen los 37 ºC .

Las vertientes están bajo aviso amarillo por máximas de , afectando especialmente a las zonas de interior y medianías del sur. La Aemet advierte de que en los litorales del sureste . 34 ºC en el Área Metropolitana: El aviso amarillo por calor también se extiende a la zona capitalina y de La Laguna, afectando sobre todo a los puntos de interior orientados al sur.

El aviso amarillo por calor también se extiende a la zona capitalina y de La Laguna, afectando sobre todo a los puntos de interior orientados al sur. Temporal costero (Fuerza 7): El litoral este, sur y oeste de la isla está bajo aviso por fuertes vientos del nordeste de entre 50 y 61 km/h. El estado del mar será especialmente delicado en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, por lo que se ruega máxima prudencia en las playas.

Situación en el resto del archipiélago

Gran Canaria

La peor parte de las temperaturas se la lleva la isla vecina, donde rige un aviso naranja en el este, sur y oeste por máximas de 37 ºC, con riesgo real de rozar los 40 ºC de forma local en el interior y costas del sureste. Sus cumbres están en aviso por 35 ºC (cuenca de Tejeda) y sus vertientes sudeste y oeste registran un fortísimo temporal de viento con rachas que podrán alcanzar los 90 km/h.

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