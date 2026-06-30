La Aemet avisa de más de 30 grados en Tenerife este miércoles pese a la bajada de temperaturas

Tenerife notará este miércoles una ligera tregua en el calor, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas en algunas zonas de la isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada estará marcada por una calima ligera en retirada, intervalos nubosos en el norte y viento que tenderá a perder intensidad con el paso de las horas, aunque todavía podrá soplar con fuerza en puntos expuestos.

En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas previstas serán de 21 grados de mínima y 29 de máxima.

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé también un descenso de las temperaturas y una disminución del viento. Aun así, todavía podrán alcanzarse o superarse los 34 grados en medianías de Gran Canaria y los 30 grados en medianías del resto de islas montañosas, además de Lanzarote y Fuerteventura. La Gomera mantendrá el aviso amarillo por viento hasta las 11.00 horas.

En el mar se espera viento del nordeste de fuerza 5 o 6, con posibilidad de arreciar puntualmente a fuerza 7 en las islas montañosas. Habrá fuerte marejada, aumentando a mar gruesa con el paso de las horas, y mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.

Tenerife

En el norte, por debajo de unos 500 metros al inicio del día y de unos 900 metros al final, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso o despejado.

La calima ligera en medianías y zonas altas irá remitiendo. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, con descensos que podrán ser notables en las máximas de medianías del sur.

Se podrán superar los 30 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, sin descartarlo en la vertiente sur del área metropolitana.

El alisio será moderado y soplará fuerte, con probables rachas muy fuertes, en la vertiente sureste y el extremo noroeste durante la primera mitad del día. No se descarta alguna racha muy fuerte en la vertiente sur de Anaga a últimas horas. Habrá brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte principalmente durante la mañana.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 21 / 29 grados

La Gomera

En el norte, por debajo de unos 400 metros al inicio del día y de unos 800 metros al final, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado.

La calima ligera en medianías y zonas altas irá remitiendo. Las temperaturas bajarán ligeramente, con descenso moderado en las máximas de medianías del sur. Se podrán superar los 30 grados en medianías del sudeste, sur y oeste.

El alisio será moderado y soplará fuerte en las vertientes este y noroeste, con probables rachas muy fuertes que podrán superar ocasionalmente los 80 kilómetros por hora durante la primera mitad del día. No se descartan puntualmente a partir del final de la tarde. Habrá brisas en el suroeste y sur. En cumbres, viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte al final.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 22 / 28 grados

La Palma

En el norte y este, por debajo de unos 500 metros al inicio del día y de unos 900 metros al final, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado.

La calima ligera en medianías y zonas altas irá remitiendo. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, con descensos que podrán ser notables en las máximas de zonas de interior. Se podrán alcanzar localmente los 30 grados en medianías del oeste.

El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde habrá probables rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. Habrá brisas en el oeste. En zonas altas, viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte al final.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 21 / 26 grados

El Hierro

En el norte, por debajo de unos 400 metros al inicio del día y de unos 800 metros al final, habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado.

La calima ligera en medianías y zonas altas irá remitiendo. Las temperaturas bajarán ligeramente, con descenso moderado en las máximas de medianías del sur y zonas altas, donde todavía se podrán alcanzar localmente los 30 grados.

El alisio será moderado y soplará fuerte en los extremos sureste y noroeste, con probables rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, sin descartarlas puntualmente por la tarde. Habrá brisas en el suroeste. En cumbres, viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte al final.

Temperaturas previstas:

Valverde: 18 / 25 grados

Gran Canaria

En el norte, por debajo de unos 500 metros al inicio del día y de unos 900 metros al final, habrá intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado.

La calima ligera afectará a medianías y zonas altas, aunque irá remitiendo. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, con descensos que podrán ser notables en las máximas de medianías del sur.

Aun así, se podrán superar los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, sin descartarlo puntualmente en la cuenca de Tejeda.

El alisio será moderado y soplará fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con probables rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, sin descartarlas en la segunda. Habrá brisas en el suroeste. En cumbres, viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte al final.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 26 grados

Lanzarote

En el norte y oeste habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado.

Habrá calima ligera en altura, que irá remitiendo. Las temperaturas bajarán ligeramente, especialmente las máximas. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en zonas del interior sur.

El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en el interior y al sur, donde no se descarta alguna racha muy fuerte, especialmente durante la madrugada y la tarde.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 21 / 29 grados

Fuerteventura

En el norte y oeste habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso.

La calima ligera en altura tenderá a remitir. Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, especialmente las máximas. No se descarta que se alcancen entre 30 y 32 grados en zonas del interior sur.

El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, donde no se descarta alguna racha muy fuerte, principalmente de madrugada y por la tarde.

Temperaturas previstas:

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