La Aemet advierte de a temperaturas de hasta 37 grados, calima y viento fuerte este lunes

Tenerife vive este martes 30 de junio una jornada de pleno verano, con calor intenso, presencia de calima en medianías y zonas altas y viento que podrá soplar con fuerza en varios puntos de la Isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa las temperaturas más elevadas en las medianías del sureste, sur y oeste, donde se podrán superar los 35 grados y no se descartan registros locales próximos a los 37 grados.

La capital tinerfeña quedará lejos de los valores más extremos. En Santa Cruz de Tenerife, la Aemet prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 30. Sin embargo, el calor será bastante más acusado en zonas interiores y de medianías, especialmente en la vertiente sur del área metropolitana, donde los termómetros podrán rebasar los 34 grados.

La jornada estará marcada también por la calima, que afectará sobre todo a medianías y cumbres, con mayor incidencia en la vertiente sur. El polvo en suspensión puede reducir la visibilidad y aumentar la sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

Las zonas de Tenerife donde más subirá el termómetro

El ascenso térmico será de ligero a moderado, aunque podrá ser más notable en las temperaturas mínimas de medianías. Esto significa que el calor no solo se notará durante el día, sino también por la noche.

En las medianías del sureste, sur y oeste de Tenerife.

Predicción del tiempo por Islas

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos de nubes medias y altas, e intervalos de nubes bajas en litorales norte a primeras horas. Presencia de calima en altura. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Se podrán superar los 30 - 32 ºC en zonas del interior sur. Alisio moderado, siendo fuerte en el interior y al sur, donde son probables rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada, cuando no se descarta que se den rachas ocasionales en el norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 21 31

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Presencia de calima en altura. Temperaturas sin cambios en la vertiente este y en ligero ascenso en la oeste. Se superarán los 32 - 34 ºC en zonas del interior sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes, especialmente de madrugada y por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 21 29

GRAN CANARIA

Intervalos de nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Presencia de calima en medianías y zonas altas, siendo más significativa en la vertiente sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable en las mínimas de medianías del suroeste. Se superarán los 35-37 ºC y localmente los 37-40 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25 -27 ºC en estas zonas. En medianías del norte se podrán superar los 30 ºC y en zonas bajas del norte las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Alisio moderado a fuerte, soplará más intenso en vertientes sureste y noroeste con rachas muy fuertes que podrán superar los 80 km/h de madrugada y por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En medianías y zonas altas, viento de componente este ocasionalmente fuerte al inicio, tendiendo a viento flojo del norte en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 27

TENERIFE

Intervalos de nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. En cumbres centrales, baja probabilidad de lluvias ocasionales, especialmente por la tarde. Calima en medianías y zonas altas, siendo más significativa en la vertiente sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable en las mínimas de medianías. Se superarán los 34 ºC en la vertiente sur del área metropolitana y los 35 ºC, sin descartar localmente 37 ºC, en medianías del sureste, sur y oeste. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 25 ºC en estas zonas. En medianías del norte se podrán superar los 30 ºC y en zonas bajas del norte las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado, que soplará fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste, intensificándose al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 30

LA GOMERA

Intervalos de nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Presencia de calima en medianías y zonas altas, siendo más significativa en la vertiente sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable en las mínimas de medianías del suroeste. Se superarán los 34 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste. En medianías del norte se podrán alcanzar los 30 ºC y en zonas bajas del norte las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte con rachas muy fuertes en vertientes este y noroeste, donde podrán superar ocasionalmente los 80 km/h. Predominio de las brisas en el suroeste. En medianías y zonas altas, viento de componente este, ocasionalmente fuerte al inicio, que girará a flojo del norte en cumbres al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Presencia de calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable en las mínimas. Se podrán superar los 34 ºC en medianías y zonas altas del oeste. En medianías del este se podrán superar los 30 ºC y en zonas bajas del norte y este las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el oeste. En medianías y zonas altas, viento de componente este, ocasionalmente fuerte al inicio, que girará a flojo del norte en cumbres al final.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de La Palma 22 28

EL HIERRO

Intervalos de nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas, por debajo de 400 a 500 metros, en el norte a primeras y últimas horas. Presencia de calima ligera en medianías y zonas altas, siendo más significativa en la vertiente sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable en las mínimas de medianías del suroeste. Se superarán los 34 ºC en medianías del sur y zonas altas. En medianías del noroeste se podrán superar los 30 ºC y en zonas bajas del noreste las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este, que girará a norte al final.

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TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Valverde 18 26