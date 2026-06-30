Adepac denuncia el bloqueo de la ayuda urgente del Cabildo de Tenerife

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (Adepac) ha calificado de "inadmisible" que la burocracia esté impidiendo recibir la ayuda de urgencia del Cabildo de Tenerife aprobada en mayo, en un momento en el que la entidad asegura encontrarse en una situación límite por la carga económica y operativa que soporta.

La protectora ha hecho un llamamiento público para que se agilicen "de inmediato" los fondos prometidos y ha reclamado a las administraciones una mayor implicación económica y operativa en la lucha contra el maltrato animal en Canarias.

La denuncia llega después de la participación de Adepac en la coordinación de un operativo con la Policía Canaria que culminó el pasado viernes con el rescate de más de 20 perros en una finca del norte de Tenerife, donde, según la organización, los animales se encontraban en condiciones de abandono y maltrato.

Los perros están ya bajo la custodia y protección de Adepac, que desde este momento asume su atención veterinaria, alimentación y cuidados diarios.

Una intervención tras años de seguimiento

Adepac sostiene que este caso no fue fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado de la sociedad civil. La entidad afirma que desde 2022 realizaba un seguimiento exhaustivo sobre el responsable de los animales, al que define como un maltratador reincidente del norte de la Isla.

Según la protectora, su labor de investigación permitió reunir pruebas para que las autoridades pudieran intervenir. La asociación asegura que la información aportada permitió constatar la reincidencia del propietario y hacer efectivo el decomiso de animales que, según Adepac, tenía prohibido tener y acercarse por resolución judicial.

La actuación de la Policía Autonómica permitió localizar en una finca de Tenerife a perros en estado de abandono severo, en un entorno descrito oficialmente como insalubre. El Gobierno de Canarias informó de que los agentes hallaron animales vivos en condiciones extremas, además de restos orgánicos y animales diseminados por distintos puntos de la parcela.

La protectora asume más de 300 animales

Adepac recuerda que este tipo de intervenciones implican después una carga directa para las entidades de protección animal, que deben hacerse cargo de la custodia, alimentación, atención veterinaria y recuperación de los animales rescatados.

La asociación señala que actualmente alberga a más de 300 animales en sus instalaciones, una cifra que también recoge la información pública de la entidad, que sitúa su refugio en El Ravelo como el espacio donde cuida y protege a animales a la espera de adopción.

La organización sostiene que la retirada de financiación ha agravado su situación económica y operativa en los últimos meses. En su comunicado, afirma que continúa desarrollando labores de control, rastreo, rescate y custodia que, a su juicio, deberían asumir las distintas administraciones públicas.

Entre esas administraciones cita al Cabildo de Tenerife, propietario del terreno donde se ubican las instalaciones de la protectora, según expone la propia entidad.

Reclamación al Cabildo de Tenerife

Adepac reclama que se desbloquee la ayuda de urgencia aprobada en mayo y que, según denuncia, aún no ha podido recibir por obstáculos administrativos. La entidad considera que la burocracia está “asfixiando” al colectivo en un momento de especial presión por el aumento de animales bajo su custodia.

La protectora exige además una mayor implicación pública en materia de bienestar animal, tanto desde el punto de vista económico como operativo. Su petición se centra en que las entidades no tengan que asumir en solitario los costes derivados de decomisos, rescates y casos de abandono o maltrato.

El Cabildo de Tenerife dispone de un portal de ayudas y subvenciones donde se recoge la información general sobre las líneas de apoyo económico de la institución. En el ámbito de la protección animal, el Cabildo ya había impulsado convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades protectoras para financiar gastos corrientes, según información pública sobre ayudas insulares.

Bienestar animal y responsabilidad pública

La denuncia de Adepac vuelve a situar en el debate público el papel de las administraciones y de las entidades de protección animal en Canarias. Las protectoras suelen actuar como receptoras de animales rescatados en procedimientos policiales o administrativos, pero su capacidad depende en buena medida de recursos económicos, voluntariado, instalaciones y atención veterinaria.

En casos de maltrato o abandono, el rescate de los animales es solo una primera fase. Después llega un proceso más largo, que incluye revisión veterinaria, tratamientos, alimentación, recuperación física y emocional y, cuando es posible, la búsqueda de adopciones responsables.

Adepac insiste en que la falta de financiación compromete esa labor diaria y reclama que las ayudas públicas lleguen con rapidez cuando existe una situación de urgencia.

Llamamiento para agilizar los fondos

La asociación pide que los fondos comprometidos por el Cabildo se hagan efectivos cuanto antes para poder sostener la atención de los animales que ya están bajo su protección y afrontar nuevos casos de abandono o maltrato.

La entidad también reclama un modelo más estable de colaboración entre administraciones y protectoras, que permita responder con mayor eficacia a situaciones de emergencia animal.

Por ahora, Adepac mantiene bajo su custodia a los perros rescatados en el norte de Tenerife y asegura que continuará reclamando una respuesta institucional más ágil para garantizar su atención.