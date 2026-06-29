Tenerife permanece en prealerta por riesgo de incendios forestales ante el episodio de calor

El Gobierno de Canarias mantiene a Tenerife en situación de prealerta por riesgo de incendios forestales ante el episodio de calor que afecta al Archipiélago desde este lunes.

La medida, activada a través de la Dirección General de Emergencias, se aplica también en La Palma, La Gomera y El Hierro. En el caso de Gran Canaria, el Ejecutivo autonómico ha elevado la situación a alerta a partir de las 14.00 horas de este lunes, especialmente en las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud.

La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el INFOCA.

Según la Dirección General de Emergencias, el Archipiélago afronta un episodio de calor de corta duración, pero de elevada intensidad, que comienza durante la jornada de este lunes y que tenderá a remitir a partir del jueves, 2 de julio.

Las temperaturas máximas alcanzarán de forma general los 35 grados, con posibilidad de superar ese umbral en zonas de interior orientadas al sur y oeste, así como en áreas del litoral sureste. No se descarta que puntualmente puedan alcanzarse los 40 grados.

La inversión térmica se situará en torno a los 500 metros, aunque podría descender localmente por debajo de los 300. Además, la humedad relativa será inferior al 30% hasta aproximadamente los 2.000 metros de altitud, lo que favorece unas condiciones propicias para la propagación del fuego.

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El Gobierno de Canarias insta a la población a extremar las precauciones, seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias y evitar cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendio en zonas forestales o próximas a ellas.