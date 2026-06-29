Tenerife afronta una semana de calor y viento con temperaturas que pueden superar los 35 grados

Tenerife entra esta semana en un episodio de altas temperaturas y viento que obligará a extremar las precauciones, especialmente en las zonas del sur, este y oeste de la Isla y en áreas de medianías. El Cabildo de Tenerife ha pedido responsabilidad a la población ante unas condiciones meteorológicas que pueden elevar el riesgo de incendio forestal y afectar a la salud de las personas más vulnerables.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha solicitado "máxima precaución" durante los próximos días, después de que el Gobierno de Canarias haya activado la prealerta por viento y temperaturas máximas en todo el Archipiélago. Según la previsión, las temperaturas podrían superar los 35 grados en distintos puntos de Tenerife, mientras que en otras islas se esperan valores de hasta 37 grados.

Dávila ha advertido de que el episodio se prolongará durante toda la semana y ha señalado que el martes será, previsiblemente, la jornada más complicada. Además del calor, se esperan rachas fuertes de viento en zonas de costa y medianías, una combinación que incrementa la vulnerabilidad del territorio ante posibles incendios.

Prealerta por viento y calor en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado dos situaciones de prealerta en las Islas. La primera, por viento, entra en vigor desde las 03:00 horas de este lunes. La segunda, por temperaturas máximas, se activa a partir de las 11:00 horas.

La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La previsión apunta a un alisio moderado con intervalos de fuerte, que se intensificará durante la segunda mitad del lunes. Las rachas del nordeste podrán ser muy fuertes y afectar especialmente a zonas bajas de las vertientes sudeste y oeste de las islas de mayor relieve.

En algunos puntos de Gran Canaria y La Gomera se podrán alcanzar localmente los 90 kilómetros por hora. También se esperan rachas muy fuertes durante el lunes y el martes en zonas como El Paso y el extremo noroeste de La Palma, el extremo noroeste de Tenerife, el Valle de Agaete, áreas del interior del sur de Lanzarote y Fuerteventura, y el sur de Jandía.

El martes, jornada más complicada en Tenerife

En Tenerife, el Cabildo prevé que el episodio afecte con más intensidad al sur, este y oeste de la Isla, además de las medianías. Las temperaturas podrían superar los 35 grados en varios puntos, en un contexto de ascenso térmico que también alcanzará a otras islas.

"Quiero pedirles la máxima precaución durante estos días", ha trasladado Rosa Dávila. La presidenta insular ha recordado que estas condiciones "elevan también el riesgo de incendio forestal", por lo que ha pedido responsabilidad en espacios naturales, zonas de monte y áreas expuestas al viento.

El Cabildo mantiene la monitorización de la situación y la coordinación de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad en toda la Isla. La institución insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones oficiales y evitar conductas de riesgo durante los días de mayor calor.

Temperaturas de hasta 37 grados en Canarias

El episodio de calor afectará al conjunto del Archipiélago, aunque con distinta intensidad según la isla y la altitud. En Gran Canaria, las máximas podrán alcanzar los 37 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.

En Tenerife y La Gomera, los termómetros podrán alcanzar o superar los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste a partir del martes. En zonas de interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores de entre 30 y 32 grados.

También se podrán alcanzar o superar los 30-32 grados, aunque de forma más puntual y menos probable, en medianías del sur y oeste de El Hierro y La Palma.

Recomendaciones ante el calor

Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

También se aconseja utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada, además de gorra o sombrero si se sale a la calle. En playas, calles y espacios abiertos, conviene buscar la sombra y reducir la actividad física en las horas de más calor.

Las personas mayores, los menores, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes toman determinada medicación deben extremar la vigilancia. El Gobierno de Canarias recuerda que nunca se debe dejar a niños, personas mayores o animales dentro de un vehículo cerrado, aunque sea durante poco tiempo.

En casa, se recomienda bajar las persianas en las ventanas donde da el sol, ventilar durante la noche y recurrir a ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible.

Precaución en el monte y espacios naturales

El calor y el viento elevan el riesgo de incendio forestal. Por ello, el Cabildo de Tenerife pide extremar las precauciones en áreas recreativas, senderos, pistas forestales, zonas de monte y espacios naturales.

La recomendación es evitar actividades que puedan generar chispas o fuego, no arrojar colillas, no abandonar residuos y respetar cualquier limitación que puedan establecer las autoridades. También se aconseja aplazar excursiones o acampadas si las condiciones meteorológicas empeoran.

En caso de detectar humo, fuego o cualquier situación de riesgo, se debe llamar de inmediato al 1-1-2.

Consejos por viento fuerte

Ante la previsión de rachas intensas, se recomienda asegurar puertas, ventanas, toldos y persianas, además de retirar de balcones, azoteas y ventanas cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.

En la calle, conviene alejarse de cornisas, muros, fachadas en mal estado, obras, andamios, grúas, vallas publicitarias, árboles y mobiliario urbano que pueda verse afectado por el viento.

En carretera, las autoridades piden consultar el estado de las vías antes de desplazarse y extremar la precaución por la posible presencia de obstáculos. En la montaña, se recomienda evitar zonas de cumbre, filos de lomas, bordes de acantilados y áreas escarpadas por el riesgo de caída de piedras.

En el litoral, se aconseja no navegar, revisar los amarres de las embarcaciones y evitar espigones, paseos marítimos y zonas donde el oleaje pueda romper con fuerza.