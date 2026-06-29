San Miguel de Abona aprueba su mayor presupuesto entre las críticas del PSOE por no debatir sus enmiendas

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona aprobó inicialmente este lunes el presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que ascienden a 31.118.874,18 euros y que el grupo de gobierno califica como las más altas de la historia del municipio. La sesión plenaria, sin embargo, estuvo marcada por la protesta del PSOE, que abandonó el pleno después de que no se incorporaran al orden del día las enmiendas presentadas por el grupo socialista.

El presupuesto aumenta un 10,44% respecto al ejercicio anterior y, según el gobierno local, prioriza los servicios públicos, la acción social, el mantenimiento urbano, el saneamiento, la seguridad ciudadana y distintas inversiones en infraestructuras municipales.

El alcalde, Arturo González, defendió que las cuentas permiten avanzar en los objetivos del equipo de gobierno y mantener unas arcas municipales saneadas. Según el regidor, el presupuesto responde al crecimiento del municipio y busca garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas.

Frente a esa valoración, el PSOE San Miguel de Abona denunció que el gobierno municipal, encabezado por Coalición Canaria, impidió el debate de sus enmiendas. Los socialistas consideran que lo ocurrido supone una limitación del papel de la oposición en la tramitación del documento económico más importante del Ayuntamiento.

Un presupuesto de 31,1 millones

Las cuentas municipales para 2026 alcanzan los 31,11 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,44%. El concejal de Hacienda, Antonio Manuel Rodríguez, destacó que el presupuesto se ha elaborado con el objetivo de mejorar servicios esenciales sin comprometer el equilibrio financiero.

El gobierno local subraya que San Miguel de Abona ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años, por lo que considera necesario adaptar los servicios públicos a las nuevas necesidades del municipio.

Una de las principales partidas se destina al refuerzo de los servicios públicos, el mantenimiento de infraestructuras y el cuidado del municipio. En total, el presupuesto reserva 15,97 millones de euros para este fin, lo que equivale a 43 de cada 100 euros de las cuentas municipales.

Además, el 7,8% del presupuesto se dirige a dotaciones policiales, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.

Acción social y ayudas municipales

El área social ocupa otro de los capítulos destacados del presupuesto. El Ayuntamiento destinará 3.742.990,98 euros a políticas y programas asistenciales, una cantidad que representa el 12,03% del total de las cuentas.

Entre las partidas previstas figuran 330.000 euros para ayudas de emergencia social y 335.000 euros para ayudas al estudio. También se incluyen 80.000 euros para instalar una carpa en el CEIP El Monte, con el fin de dotar de espacios de sombra al alumnado.

El presupuesto contempla asimismo fondos para planes extraordinarios de empleo social. Según el Ayuntamiento, se prevé una inversión de 850.000 euros que permitirá contratar a más de 80 personas.

En educación, cultura y deporte, el gobierno local asegura que continuará impulsando proyectos vinculados a la promoción de hábitos saludables, la educación de 0 a 3 años, la programación cultural para distintas edades y la colaboración con entidades deportivas del municipio.

Turismo, comercio e inversiones

Las cuentas también incluyen actuaciones orientadas a la promoción turística y comercial. Entre ellas figuran la campaña de bonos comercio, el proyecto Saborea San Miguel y el convenio vinculado al paseo litoral de Amarilla Golf, con una inversión prevista de 144.191,98 euros.

En el capítulo de inversiones, el presupuesto recoge una dotación inicial de 2.055.397,84 euros, que podrá aumentar con aportaciones de otras administraciones.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la repavimentación de calles, la actualización de aplicaciones y equipos informáticos, la adquisición de suelo en la TF-28 para ampliar aparcamientos en el casco urbano y la ejecución de nuevos nichos en el cementerio municipal.

El Ayuntamiento también vincula estas cuentas a otros proyectos en ejecución o tramitación durante 2026, con una inversión global superior a los 14 millones de euros.

Proyectos en marcha

Entre los proyectos destacados por el gobierno local figuran el Complejo Deportivo de Llano del Camello, con 5.289.095,55 euros; la reforma del alumbrado público en Golf del Sur, con 1.256.099,75 euros; la cubierta del polideportivo de Guargacho, con 1.582.159,17 euros; y el depósito de agua potable en Las Zocas, con 1.746.106,62 euros.

También se incluyen el proyecto de mejora de la eficiencia del alumbrado público en Modesto Hernández, en Las Chafiras, por 750.518,39 euros; la Casa de la Juventud de Las Chafiras, con 1.341.169,97 euros; la mejora de aparcamientos en la TF-28, con 478.467 euros; la renovación del césped artificial del campo de fútbol de Las Zocas, con 670.000 euros; la repavimentación de vías municipales, con 700.000 euros; y la dotación de un servicio de atención ciudadana en Llano del Camello, con 200.000 euros.

El PSOE abandona el pleno

La aprobación inicial del presupuesto se produjo en una sesión marcada por la salida del Grupo Municipal Socialista, que era el único partido de la oposición presente en el pleno, según la versión difundida por el PSOE.

Los socialistas aseguran que abandonaron la sesión después de que el grupo de gobierno rechazara incorporar al orden del día las enmiendas presentadas al presupuesto municipal.

El portavoz socialista, José Carlos Rodríguez Rodríguez, acusó al gobierno local de impedir el debate de las propuestas de la oposición. Según el PSOE, sus enmiendas buscaban mejorar inversiones y servicios públicos en los distintos barrios de San Miguel de Abona.

El grupo socialista sostiene que el procedimiento seguido dejó sin margen real a la oposición para estudiar el presupuesto y registrar propuestas. Según su versión, la Comisión Informativa en la que se dio a conocer el contenido del presupuesto se celebró el miércoles 24 de junio a las 10.00 horas, mientras que, de acuerdo con el informe de Secretaría citado por el PSOE, el plazo para presentar enmiendas finalizaba ese mismo día a las 00.00 horas.

Críticas al procedimiento

El PSOE califica lo ocurrido como uno de los episodios más graves de falta de respeto al funcionamiento democrático del Ayuntamiento. Rodríguez Rodríguez afirmó que su grupo se vio obligado a abandonar el pleno ante la imposibilidad de debatir las enmiendas presentadas.

Los socialistas recuerdan además que fue el propio gobierno municipal quien decidió aplazar la aprobación del presupuesto hasta el lunes 29 de junio, alegando que quedaban cuestiones por finalizar dentro del expediente presupuestario. A su juicio, pese a disponer de varios días adicionales antes del pleno, el ejecutivo local mantuvo un plazo de enmiendas que expiraba el mismo día de la Comisión Informativa.

Para el PSOE, esa decisión limita la participación de la oposición en la elaboración del presupuesto y reduce el debate político sobre las cuentas municipales. El grupo sostiene que existían alternativas, como aplazar la sesión plenaria para permitir que las enmiendas pudieran incorporarse y debatirse con normalidad.