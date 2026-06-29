Saborear el verano: la alimentación también forma parte de la aventura

Con la llegada del verano, miles de niños y niñas en toda España se preparan para vivir una de las experiencias más esperadas del año: los campamentos. Días llenos de juegos, naturaleza, nuevas amistades y actividades que dejan huella. Pero hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido y que, sin embargo, forma parte esencial de esa experiencia: la alimentación.

En un entorno pensado para el disfrute, la convivencia y el aprendizaje, la comida no debería ser una simple pausa en el día, sino una extensión más de la propia aventura. Porque en los campamentos, cada momento cuenta, y lo que ocurre alrededor de la mesa también construye recuerdos.

La comida como parte de la experiencia

Tradicionalmente, la alimentación en este tipo de entornos se ha abordado desde una perspectiva funcional. Sin embargo, cada vez son más los expertos que coinciden en que esto no es suficiente.

La forma en la que se presentan los alimentos, el ambiente en el que se consumen o incluso el enfoque con el que se integran dentro de la jornada influyen directamente en cómo los niños y niñas perciben ese momento. Cuando la comida resulta atractiva, cercana y pensada para ell@s, deja de ser una obligación y pasa a convertirse en una experiencia más dentro de las actividades del campamento.

En los campamentos, cada momento cuenta, y lo que ocurre alrededor de la mesa también construye recuerdos. / Albi

Un plato bien presentado no solo entra mejor por los ojos, sino que despierta curiosidad, fomenta la participación y genera una actitud mucho más positiva hacia la alimentación.

Comer también es jugar

En un contexto de ocio, donde todo está diseñado para estimular y motivar, la alimentación no debería quedarse atrás. Integrar la comida dentro del propio concepto de juego —ya sea a través de menús temáticos, presentaciones creativas o propuestas dinámicas— permite que se impliquen de forma natural y disfruten también de ese momento.

Este enfoque no solo mejora la experiencia, sino que facilita algo clave en estas edades: que l@s niñ@s coman mejor, con más predisposición y sin rechazo.

Un enfoque cada vez más presente en la restauración colectiva

En este contexto, la restauración colectiva está evolucionando hacia modelos más humanos, donde la alimentación se entiende no solo como un servicio, sino como una herramienta para mejorar la experiencia de las personas.

Empresas especializadas como Albi trabajan desde esta perspectiva, integrando la alimentación dentro del conjunto de la experiencia, especialmente en entornos educativos y de ocio. Su enfoque combina planificación nutricional con una puesta en escena cuidada, adaptada a cada edad y contexto, donde la cercanía, la creatividad y la atención al detalle marcan la diferencia.

Para más información, visite https://albi.es/