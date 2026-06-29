El restaurante de Tenerife junto al mar que enamora con su pescado fresco: "Se nota que es producto del día"
El establecimiento destaca tanto por su pescado fresco como por los platos que ofrece para abrir apetito
En verano muchos comensales buscan restaurantes en los que disfrutar del pescado fresco junto al mar, aunque esa combinación no siempre es posible en Tenerife. Sin embargo, el Restaurante Casa Tato se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan productos frescos del mar y disfrutarlo a pie de playa.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el restaurante y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores, destacando que Jonay ya conocía el local. "Hoy toca pescado fresco a pie de playa", comentan.
Productos del mar para abrir el apetito
En su vista, el restaurante los sorprendió con unas zamburiñas que no habían pedido, pero que el personal quiso ofrecerles para que las probaran y destacan que van acompañadas de una salsa dulce.
Uno de los platos que más les llamó la atención fue la ensalada de burgado, una elaboración fuera de carta que combina este molusco con aguacate y una base de tomate. "Me ha sorprendido este plato fuera de carta", señala Joana.
Otra de las recomendaciones son las chips de morena, una forma diferente de degustar este pescado, sin espinas y con una textura crujiente que sorprende a los comensales. "Esto es una golosina", comentan en el vídeo destacando lo adictivo que es el plato.
Pescado fresco
Como principal, eligieron el jurel fresco, aunque solo pidieron media ración por el tamaño de la pieza. "Está muy rico de sabor y se nota que es pescado fresco", aseguran en el vídeo. Además, destacan tanto el sabor como la calidad del pescado
Como broche final, disfrutaron de un postre de yogur de limón, una opción fresca y ligera de postre para finalizar la comida. El establecimiento dispone de terraza, acepta reservas y cuenta con datáfono para pagar con tarjeta.
¿Dónde se encuentra?
Casa Tato se ubica en la calle el Balo, 6, en El Socorro, en el municipio de Güímar. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus productos frescos.
Abre todos los días de 12:30 a 16:30 horas para ofrecer servicio de almuerzos, excepto miércoles que el restaurante permanece cerrado pro descanso del personal.
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