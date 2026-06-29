Pau Brunet, el joven con autismo que suma medio millón de seguidores en redes: "Quiero que otras familias sepan que no están solas"

Pau Brunet (@paupautista) es un catalán de 13 años que, como muchos otros perfiles, habla en redes sociales sobre su rutina, responde preguntas a sus seguidores y los lleva con él de viaje. Este chico, sin embargo, no es un creador de contenido –ni un influencer– al uso y la principal prueba es cómo ha crecido su comunidad, pues ya tiene más de medio millón de seguidores en plataformas como Instagram. Detrás de este éxito hay una fórmula secreta: divulgar sobre el autismo en primera persona, siempre con mucha naturalidad y con ganas de enseñar todo lo posible a quien quiera que esté detrás de la pantalla, ya sean jóvenes como él o familias que buscan consejo.

Gracias a su vídeos, unas 519.000 personas han aprendido cómo es viajar a Disneyland París con autismo, cómo es una sesión de terapia ocupacional, qué tres cosas hacen diferente un cerebro como el suyo o qué es el stimming –movimientos o sonidos repetitivos que pueden ayudarle a concentrarse o relajarse–. También va un paso más allá y da lecciones de vida: «Antes de juzgar, observa».

En la creación de contenido, al igual que en el resto de actividades de su día a día, no está solo. Su padre, Félix, y el resto de su familia siempre lo acompañan. Aunque el propio Pau es el protagonista –o la voz de fondo– de la mayoría de sus vídeos, su cuenta está totalmente gestionada por adultos. Juntos han logrado que su mensaje traspase pantallas y que llegue incluso a un pequeño municipio de Canarias. La semana pasada participaron en Buenavista Diversa, un encuentro que lleva una década promoviendo la inclusión plena, el desarrollo local y apostando por la transformación social.

Su visita a Tenerife

En estos días tuvieron la oportunidad de visitar la Isla, aunque no es la primera vez que pisan Tenerife. «Es muy bonita, nosotros vivimos en Girona y lo tenemos todo lejos, pero aquí si te aburres de los paisajes verdes te vas a los más secos y viceversa», señala el joven. En otras ocasiones, también han estado en Fuerteventura y en Lanzarote dando charlas. De hecho, ya saben que volverán al Archipiélago, pues ya tienen otra conferencia programada para noviembre en La Palma.

Poco tiempo después de su debut en redes, la familia Brunet comenzó a recibir ofertas para dar charlas y participar en eventos. Al principio era más bien un pasatiempo, una actividad esporádica que Pau, a juicio de su padre, «hacía muy bien». En los últimos meses la cosa ha ido a más y el catalán ha decidido que incluso le gustaría dedicarse profesionalmente a la divulgación. «Este tipo de trabajos sociales nunca van a poder ser reemplazados por la Inteligencia Artificial», bromea.

Una comunidad sensibilizada

Aun así, es consciente de que las redes sociales hay que tomarlas «con mucho cuidado y calma». Siempre intentan hacer vídeos para divulgar, por lo que si graban, por ejemplo, una receta de comida, no hablan de la elaboración en sí, sino de cómo trabaja Pau cuando se enfrenta a ella. «Tenemos muchos seguidores, pero mayormente es gente sensible a este tema; nos gusta enseñarles que, ante cualquier discapacidad, no están solos», destaca.

La idea de crear contenido surgió en terapia. «Él es muy auténtico, se explicaba muy bien, entendía todo lo que hablábamos y lo contaba de una forma muy natural», recuerda su padre. Arrancaron en Tik Tok con unos primeros vídeos que se viralizaron. Sin embargo, la plataforma les tiraba –eliminaba– todo el rato la cuenta. Un día su perfil empezó a ir sobre ruedas y, lo que empezó como un pasatiempo, terminó siendo terapéutico para la familia: «Si podemos explicar algo en dos minutos significa que lo hemos entendido y lo hemos superado», explica el pequeño.

Consejos en un tono muy familiar

A estas alturas, confirman ambos, no hay nada que no les hayan dicho. Les han escrito escuelas, centros de terapia, familias en una situación similar y niños que admiran a Pau. «Siempre hablamos en un tono muy familiar, no contamos las cosas como lo haría un psicólogo o cualquier otro especialista, sino de la forma en la que nosotros lo hemos vivido y eso gusta mucho», subrayan.

Este mismo planteamiento lo trasladan a sus charlas presenciales, donde tratan de empoderar a otras familias. Además de alguna que otra sorpresa, también hacen dinámicas de grupo y experiencias sensoriales, por ejemplo, con globos. «No todo puede ser ocio, es importante sensibilizar y, por este motivo, necesitamos más festivales como Buenavista Diversa», reivindica.

Para este chico, su padre y su madre son sus grandes referentes. Ambos se han involucrado y han luchado por que este proyecto saliera adelante. «Como padres ha sido un sacrificio enorme porque nos cuesta tiempo de nuestra vida personal, pero también nos ha ayudado a entender muchas cuestiones; como familia, estamos todos en un mismo barco», asegura Brunet.

Ser influencers en familia

Su hijo, pese a tener medio millón de seguidores en su perfil, solo juega a videojuegos, ni siquiera ve redes sociales. La intención, destaca, es formarlo «para que sea una persona de bien, con mucha inteligencia emocional». Y vaya si lo han conseguido. Pau aprovecha cada espacio –tanto presencial como en línea– para demostrar que el autismo no es un juego. «A veces lo utilizan como un insulto o te miran raro, por eso me gusta concienciar», añade.

En este sentido, también aprovecha para dar lecciones a los adultos. Pau, en su primer año de instituto, había hecho varios amigos, pero los grupos cambiarán de cara al próximo curso, por lo que sus padres temían que para él fuera negativo volver a empezar de cero. Él, en cambio, lo ve de una forma muy diferente: «Me genera un poco de estrés pensarlo, pero después me doy cuenta de que, si no hago amigos, será solo durante este año y el próximo lo podré volver a intentar; de todos modos, no creo que eso llegue a pasar porque la gente no es tan mala, todos tendremos esa misma sensación frente al cambio».

Con reflexiones como esta, son sus padres los que aprenden de él. «Mientras nosotros nos preocupamos, él ya está pensando en nuevas oportunidades y eso nos recuerda que, a veces, el miedo está más en los adultos que en los propios niños», plantean en uno de sus vídeos.