El paraíso oculto de Tenerife que enamoró al presentador Vicente Vallés: "Allí es donde quiero jubilarme"

De lunes a viernes, muchos españoles se sientan frente al televisor para escuchar su análisis de la actualidad. Acumula los galardones más prestigiosos de la comunicación y es uno de los rostros más influyentes del país, pero cuando el piloto rojo de las cámaras de Atresmedia se apaga, Vicente Vallés tiene un refugio secreto en Tenerife. Escondido del ruido mediático y de las prisas de Madrid, el presentador ha encontrado su oasis particular en el Atlántico, un rincón que no solo utiliza para recargar pilas entre noticia y noticia, sino en el que ya ha fijado su mirada para el futuro.

El presentador ha desvelado cuál es su refugio definitivo en el mundo, un rincón de Canarias del que se enamoró perdidamente y en el que ya tiene una casa con un objetivo claro: retirarse allí cuando llegue su jubilación.

¿El lugar en cuestión? Abades, un pequeño y tranquilo pueblo costero situado en el municipio de Arico, al sureste de Tenerife.

Un flechazo navideño hace 12 años

En una reveladora entrevista concedida a la revista de la aerolínea Binter, Vallés descorchó su lado más personal y explicó cómo este rincón tinerfeño cambió los planes de su vida familiar. Todo comenzó por una casualidad navideña.

"Poquito antes de que naciera nuestro hijo más pequeño, hace doce años, pasamos una primera Navidad en Gran Canaria y lo pasamos tan bien que decidimos que teníamos que buscar un sitio en Canarias para poder tener un lugar al que ir habitualmente. Y lo encontramos allí, en Abades", confiesa el periodista.

El idilio de Vallés con el archipiélago no se quedó solo en Tenerife. Su pasión por las islas es tan intensa que el periodista ya presume de haber completado el mapa entero: "Nos ha hecho tan felices estar allí en Canarias que ya conocemos todas las islas. Las ocho, incluida La Graciosa".

El refugio perfecto para "el día después" de la televisión

Para el periodista, la costa de Arico representa el reverso exacto de la presión mediática y el ruido de la capital. Abades, conocido por su ambiente relajado, sus casitas blancas y sus calas de aguas cristalinas, le aporta algo que no encuentra en ningún otro mapa de la península.

"Para empezar, calma y otro ritmo de vida que nada tiene que ver con el que llevamos aquí en el día a día", relata Vallés en las páginas de la publicación de Binter.

El periodista no esconde que sus escapadas actuales son menos de las que le gustarían debido a las exigencias del guion diario en Atresmedia, pero tiene la mirada puesta en el futuro a largo plazo. Preguntado por lo que busca en el archipiélago, Vallés lo tiene claro: "Pensando en el día después de acabar el trabajo, la jubilación y la posibilidad de pasar largas temporadas en Canarias".

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Un auténtico paraíso de desconexión donde los titulares del día pasan a un segundo plano y el único reloj que importa es el ritmo del Atlántico.