Los médicos residentes exigen una auditoría urgente en las Urgencias del HUC por falta de supervisión y deficiencias docentes

La formación sanitaria en las islas vuelve a situarse en el centro del debate sectorial. La Asociación MIR España (AME Canarias) ha solicitado formalmente la realización de una auditoría docente de carácter urgente en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). La reclamación se produce tras recopilar numerosos testimonios de residentes y de especialistas del propio centro hospitalario que alertan sobre presuntas deficiencias de supervisión y el incumplimiento de los estándares docentes exigidos por el sistema MIR.

Según las comunicaciones internas recibidas por el colectivo, existen "dudas relevantes" acerca de si se está garantizando una supervisión efectiva y presencial de los médicos residentes en un área de alta presión asistencial y especialmente sensible como es el Servicio de Urgencias. Los testimonios apuntan a carencias en la disponibilidad continuada de especialistas acreditados, lo que pondría en riesgo el correcto itinerario formativo de los profesionales en prácticas.

Una reclamación estructural, no personal

Desde AME Canarias han querido enfatizar que esta petición de fiscalización externa no persigue señalar a profesionales concretos ni busca el enfrentamiento directo con el personal del área. El objetivo fundamental, según subraya el colectivo, es analizar de manera objetiva el engranaje del servicio, identificar los fallos en la cadena de tutorización y plantear soluciones operativas que garanticen que la Formación Sanitaria Especializada se desarrolle bajo los parámetros de calidad, seguridad jurídica y tutela que exige la normativa.

La función del MIR: La asociación recuerda que los médicos residentes acceden a sus plazas tras superar el examen MIR, una de las oposiciones más exigentes del país. "Los residentes no forman parte de la plantilla estructural de los hospitales; su función principal es formativa", inciden, rechazando que se utilicen estos perfiles para cubrir déficits de personal estructural.

Calidad docente y asistencial: dos caras de la misma moneda

El colectivo médico insiste en que las carencias en el modelo formativo impactan de forma directa en el usuario de la sanidad pública, argumentando que "la calidad docente y la calidad asistencial son inseparables". Los residentes que actualmente desempeñan sus funciones en las guardias del HUC serán los especialistas encargados de atender de forma autónoma a la población canaria en el medio plazo.

La solicitud de auditoría busca blindar el derecho de los futuros médicos a un entorno de aprendizaje seguro, un factor que la organización considera indispensable para asegurar la excelencia del Sistema Canario de la Salud de cara a los próximos años.

La Diputada del Común se posiciona a favor

María Doloros Padrón, Diputada del Común, se ha posicionado a favor de esta solicitud, adhesionándose a la petición de AME Canarias:

"La Diputada del Común manifiesta igualmente su respaldo a la solicitud formulada por la Asociación de Médicos Internos Residentes para la realización de una auditoría docente externa e independiente del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias.

Las manifestaciones recabadas durante la investigación desarrollada por esta institución evidencian que las deficiencias organizativas detectadas no solo inciden en la calidad asistencial, sino que pueden comprometer también el adecuado desarrollo de la formación sanitaria especializada.

La Diputada del Común entiende que dicha auditoría constituye un instrumento idóneo para identificar posibles deficiencias estructurales y proponer las medidas correctoras necesarias, contribuyendo a garantizar una formación de excelencia para los médicos internos residentes y, al mismo tiempo, a reforzar la seguridad de los pacientes y la calidad del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias".