Isla de Mar, la terraza ‘okupa’ en un solar municipal de Santa Cruz de Tenerife desde hace cuatro años

Cuatro años y seis meses han pasado ya desde que la terraza de ocio nocturno Isla de Mar, situada en un solar municipal de la avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife, junto al Intercambiador de Guaguas, cerró sus puertas, debido a desavenencias entre la empresa que gestionaba el negocio y el Ayuntamiento. Y ahí sigue, convertida en una mole urbana abandonada, de cristales rotos, metal oxidado y paredes grafiteadas, en la que pocos recuerdos quedan ya del que fue el local de moda de las noches chicharreras. En julio de 2025, el Consistorio anunció que se encargaría de la demolición de esta infraestructura y que transformaría la parcela en un estacionamiento provisional. Sin embargo, hasta el momento no se ha movido una sola piedra. Al respecto, el edil de Obras y Patrimonio, Javier Rivero (CC), asegura que este año se procederá al derribo del local y se licitará la redacción del proyecto para acondicionar el solar como aparcamiento.

La popular terraza de verano Isla de Mar, la única que tenía la capital tinerfeña, cerró sus puertas de manera definitiva en diciembre de 2021, nueve años después de que el Ayuntamiento chicharrero le otorgara la correspondiente concesión administrativa para poder desarrollar una actividad de ocio nocturno en esta parcela municipal.

El establecimiento tuvo que despedirse de Santa Cruz tras un largo procedimiento administrativo, debido a desavenencias entre la empresa que gestionaba el negocio y el Consistorio, relacionadas con el abono del canon que la primera debía pagar a la Corporación local por ocupar el solar municipal de Cabo Llanos.

Once meses han pasado ya desde que el Consistorio anunció que derribaría la terraza

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, aunque se intentó en varias ocasiones, la Gerencia Municipal de Urbanismo revocó la autorización concedida a Isla de Mar y esta colgó el cartel de cerrado. El Ayuntamiento indica que la empresa responsable del negocio tendría que haberse encargado de retirar la terraza, dejando la parcela municipal libre, tal y como se la había encontrado. Sin embargo, el tiempo pasaba y el local se iba convirtiendo en el blanco perfecto para el vandalismo, los grafitis y la acumulación de basura.

Estado actual de la terraza de ocio nocturno Isla de Mar. / Andrés Gutiérrez

En julio de 2024, el área de Patrimonio sacó a licitación de nuevo la concesión administrativa para recuperar la actividad de ocio nocturno en esta parcela, pero quedó desierta porque ninguna de las empresas que se presentaron cumplían con los requisitos que exigía el Consistorio, según lo explicó en su momento Javier Rivero. En concreto, se presentaron tres entidades, Future Engineering Ros, Promoción y Desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias, y El Ático Explotaciones, cuyas propuestas fueron descartadas. El motivo principal por el que la Mesa de Contratación no admitió las ofertas estaba relacionado con la superficie que las nuevas instalaciones pretendían ocupar, ya que superaban los límites permitidos.

Incendio

Un año más tarde, la abandonada terraza, ‘okupada’ por personas sin hogar, sufrió un aparatoso incendio. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño personal, pero fue entonces cuando el Consistorio decidió reforzar el cerramiento de la instalación. Y tras estudiar diferentes posibilidades de uso para este terreno, hace ya más de once meses, el concejal de Patrimonio anunció que el Ayuntamiento había decidido hacerse cargo de la demolición del cerramiento y retirada de la cubierta, con el fin de habilitar un aparcamiento provisional en la parcela. El estacionamiento será «provisional» porque este suelo tiene un uso turístico en el planeamiento vigente del municipio.

La previsión del área de Patrimonio es que el futuro estacionamiento, situado junto al Intercambiador, cuente con unas 300 plazas

En relación a esto, el concejal Javier Rivero explica que, mientras esta parcela de Cabo Llanos no se desarrolle, la intención del Ayuntamiento es resolver el deteriorado aspecto que presenta actualmente, dándole un uso provisional como parking, «incorporando nuevas plazas de aparcamiento en la entrada a la ciudad por el Sur, por la TF-4, junto al tranvía y al Intercambiador de Guaguas».

La previsión es que el nuevo estacionamiento cuente con unas 300 plazas, aproximadamente. Ya en la actualidad, y sin que la terraza haya desaparecido, numerosos ciudadanos aparcan sus vehículos cada día en este solar, de manera irregular y sin las condiciones adecuadas para hacerlo.

El tiempo pasa y este espacio de Santa Cruz se ha sumado al listado de rincones con infraestructuras abandonadas en la capital que continúan esperando a que algo ocurra, en el que también se encuentran el Castillo de San Andrés, los locales junto al Parque Marítimo y Castillo Negro, el Balneario, el Cidemat (Centro Insular de Deportes Marinos) o el Silo de Grano.

El edil de Patrimonio asegura que ya este año se actuará con la terraza Isla de Mar, derribándola para dejar la parcela libre. Asimismo, insiste en que antes de 2027 se licitará la redacción del proyecto para habilitar el aparcamiento.