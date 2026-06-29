Grison, de La Revuelta, se da un salto a Tenerife y aprovecha para disfrutar de la gastronomía

Grison, uno de los rostros más reconocibles de La Revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano, ha aprovechado su paso por Tenerife para disfrutar de la gastronomía local. Así lo han compartido en redes sociales dos establecimientos de la Isla, que publicaron mensajes tras recibir la visita del colaborador televisivo.

Uno de los locales que dejó constancia de su presencia fue el Bodegón Patamero, que agradeció la visita de Grison durante el fin de semana. El establecimiento destacó el ambiente vivido y definió al músico y humorista como "uno de los rostros más queridos" del programa.

"Este fin de semana en Bodegón Patamero hubo buena comida... y mucho ritmo", señaló el local en su publicación, en la que también agradeció a Grison haber elegido el establecimiento y haber compartido un rato con su equipo.

Una visita con "buena comida y mucho ritmo"

El Bodegón Patamero, conocido por su cocina de brasa y ambiente familiar, aprovechó la visita para trasladar un mensaje de agradecimiento al colaborador de La Revuelta.

"Tuvimos el placer de recibir a Grison. Un auténtico crack que contagia su energía y buen humor allá por donde va", publicó el establecimiento en redes sociales.

El mensaje concluía con una invitación a regresar: "Ha sido un placer tenerte en casa. Esperamos verte de nuevo muy pronto... aquí siempre tendrás la mesa preparada y la brasa encendida".

El colaborador también estuvo en Garachico

La presencia de Grison en Tenerife también fue compartida por Le Patissier, establecimiento ubicado en Garachico. El local publicó una fotografía con el colaborador de La Revuelta y acompañó la imagen con un mensaje breve y espontáneo.

"Cuando uno de La Revuelta se pasa por el trabajo... la foto es obligatoria", escribió el establecimiento en redes sociales.

Grison, uno de los nombres populares de La Revuelta

Grison se ha consolidado como una de las caras más conocidas de La Revuelta, donde combina música, humor e improvisación. Su estilo ha contribuido a convertirlo en uno de los colaboradores más reconocibles del formato, especialmente entre el público joven y los usuarios de redes sociales.

Su visita a Tenerife se suma a la larga lista de rostros populares que, durante sus desplazamientos a Canarias, comparten paradas en restaurantes, bodegones, cafeterías o enclaves turísticos de las Islas.

En este caso, fueron los propios establecimientos los que difundieron el paso de Grison por la Isla, con mensajes de agradecimiento y fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.