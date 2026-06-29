El futuro de Garachico: siete aparcamientos y una vía alternativa en el centro histórico

El borrador del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Garachico contempla siete aparcamientos -cuatro en superficie y tres subterráneos- y la implementación de una vía de 'coexistencia' (una carretera alternativa) hacia Icod de los Vinos que pasa por el barrio de El Volcán con un solo sentido de circulación. Además, elimina las plazas de estacionamiento que existen en la actualidad en toda la avenida marítima. El documento está en proceso de evaluación ambiental estratégica y después se procederá a la aprobación inicial, que contendrá la ordenación pormenorizada del casco histórico, momento para presentar alegaciones.

El boceto plantea tres alternativas estableciendo que la número dos es la mejor valorada en ordenación de usos, movilidad y sistema de espacios libres públicos. El modelo escogido está basado en proximidad y diversidad y resuelve problemas de tráfico, búsqueda de aparcamiento, presión de visitantes y dificultades de convivencia entre peatones y vehículos en el casco.

El funicular

El plan urbanístico también incorpora el proyecto del funicular entre el centro histórico y el barrio de San Juan del Reparo (La Culata), en la medianía, aunque solo alude a la reserva de suelo. No define un trazado, ni estaciones, ni calendario o sistema técnico con el que funcionará. No obstante, afirma que en la calle Alcalde Perlaza, en el barrio de El Muelle, habrá una zona de intercambio de modos de transporte. Esta parcela tendrá una superficie de 958 metros cuadrados y capacidad para 34 vehículos. Es un aparcamiento en superficie situado cerca de la zona conocida como El Río y se conectará por el oeste con la carretera general, la TF-42.

No se plantea la eliminación total de los vehículos del casco histórico, pero sí su desplazamiento a los bordes o hacia zonas de aparcamientos. Son siete: una de ellas se corresponde con el antiguo campo de fútbol -ya en uso-, otra se ubicará cerca de San Roque, la de la trasera del Ayuntamiento se extenderá hacia un espacio baldío y sin uso actualmente, dos subterráneos estarán en las inmediaciones de la urbanización El Lamero, otro más bajo superficie en el barrio de San Pedro y, por último, el ya mencionado en la zona reservada para el trasvase del futuro funicular. Lo que se pretende es que el coche no entre al conjunto histórico de la Villa y Puerto mediante la ubicación estratégica de estacionamientos disuasorios. En total, serán 21.366 metros cuadrados destinados a aparcar.

La construcción de una vía es una de las principales novedades del plan rector para el casco garachiquense. Esta carretera tendrá un único sentido (dirección Icod de los Vinos) y comienza en la calle Alcalde Perlaza, sigue por la Rafael Fernández de Vignoni y termina en la Fabián Viña Negrón. Por ella solo podrán circular turismos y su construcción tiene por objetivo disponer de una carretera alternativa ante el cierre de la TF-42 a causa de temporales marítimos. Es la arteria principal del barrio de El Volcán, núcleo en el que se concentra un alto volumen de población del municipio. Para que este tramo adquiera el carácter de vía urbana, proponen la ampliación de los puntos más estrechos hacia el espacio libre existente. El único señalado en el plan corresponde con el paso por el barrio de Los Reyes. Allí pretenden obtener una vía con dos metros de acera a cada lado y cuatro de carretera. En el supuesto de que se tuviera que circular en ambos sentidos por un mar de leva, el tráfico se desviaría por la calle Juan de Regla en una de las direcciones.

Casi la mitad

La alternativa elegida reduce el grado de la peatonalización respecto a otras propuestas. Este modelo mantiene la prioridad de las personas, pero permite el acceso a los vehículos de servicios y residentes a una velocidad muy reducida. Así, según el documento, se compaginan ambos modos de desplazamiento para conseguir un espacio accesible e inclusivo. La superficie peatonal y de 'coexistencia' será de 60.313 metros cuadrados, un 48% de la superficie viaria.

Imagen aérea de la urbanización El Lamero de Garachico / María Pisaca

En cuanto a los espacios públicos libres, el documento los incrementa en la costa para conseguir un recorrido peatonal desde la entrada al municipio (a la altura de San Roque) hasta la parte baja del barrio de San Pedro. La propuesta es convertir la actual zona de aparcamientos del muelle viejo en un espacio libre con acceso restringido a vehículos, ampliar la acera de la playa de El Muelle para garantizar la seguridad de los peatones y acondicionar los puntos que van desde este lugar de baño hasta San Pedro para usos deportivos y de ocio, así como mejorar las condiciones de acceso al mar. Suman 102.636 metros cuadrados.

Suelos sin uso

Otro punto que define el documento es el referido a suelos vacantes. Identifica tres -denominadas unidades de actuación-: la trasera del Ayuntamiento, la parte posterior de la playa de El Muelle y el núcleo de San Pedro de Daute. En cuanto al Consistorio garachiquense, se plantea el cambio de uso residencial previsto en el planeamiento vigente por otros más acordes a las necesidades municipales en lo que se refiere a dotaciones, equipamientos y espacios públicos. Se hará una combinación entre lugares para el esparcimiento y un aparcamiento en superficie. Los muros de bancales que existen en la zona también se integrarán para conservar estos elementos patrimoniales. Además, la principal novedad en esta unidad de actuación es la construcción de un 'ascensor' adosado al risco para mejorar la accesibilidad y conectividad entre la zona baja del municipio y el barrio de El Volcán. El plan para la trasera de la playa de El Muelle también promueve la conservación de los bancales, a la par que se construye un aparcamiento en superficie para mantener la actual topografía. La propuesta para la unidad de actuación del barrio de San Pedro de Daute reubica la zona residencial que se destinará a viviendas protegidas. El objetivo es salvar la pendiente de la vía de acceso al barrio que actualmente se realiza mediante escaleras.

Por último, el documento contempla dos puntos de suelo urbanizable en Garachico: El Lamero y San Roque. En el primero, la propuesta es reubicar el espacio libre identificado en el Plan Parcial hasta el entorno de la hacienda El Lamero. Allí se situará uno de los aparcamientos subterráneos para paliar la falta de estacionamiento en el barrio de El Volcán. Sin embargo, esta actuación está supeditada al estado en el que se encuentre la gestión del suelo de esta urbanización privada. Para la zona este de Garachico, la de San Roque, la idea es construir un aparcamiento disuasorio para evitar la entrada de los coches al casco histórico. Además, el documento-borrador recoge una demanda ciudadana: la posibilidad de ubicar un campo de fútbol. Las condiciones de accesibilidad y el uso previsto en el plan general dan viabilidad a la inclusión de un equipamiento deportivo.