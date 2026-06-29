La Aemet prevé para Tenerife un martes con calor, calima y rachas muy fuertes de viento

Tenerife afrontará este martes una jornada marcada por el aumento del calor, la presencia de calima en medianías y zonas altas y el viento alisio con rachas que podrán ser localmente muy fuertes en algunos puntos de la Isla.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un día de nubes y claros, con intervalos de nubes medias y altas y presencia de nubosidad baja en zonas del norte a primeras y últimas horas. En las cumbres centrales no se descartan lluvias ocasionales, especialmente durante la tarde, aunque el rasgo dominante será el ascenso de las temperaturas.

En la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, se esperan 22 grados de mínima y 30 de máxima. Sin embargo, los valores más altos no se registrarán en la costa capitalina, sino en las medianías y vertientes más expuestas al calor.

Más de 35 grados en medianías del sur, sureste y oeste

La Aemet prevé que las temperaturas suban de forma ligera a moderada en Tenerife, con un ascenso que puede ser notable en las mínimas de medianías. Esto significa que el calor no solo se dejará notar durante el día, sino también durante la noche.

Las zonas más afectadas serán las medianías del sureste, sur y oeste, donde se podrán superar los 35 grados. La previsión no descarta que, de forma local, se alcancen los 37 grados en algunos puntos.

Además, en la vertiente sur del área metropolitana se podrán superar los 34 grados, mientras que en medianías del norte también se esperan valores por encima de los 30 grados. En las zonas bajas del norte, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero ascenso.

Otro de los aspectos destacados será la noche. En las áreas más cálidas, las mínimas apenas bajarán de los 25 grados, lo que puede dificultar el descanso y aumentar el riesgo para personas vulnerables.

Calima en medianías y cumbres

La calima estará presente en medianías y zonas altas de Tenerife, con mayor incidencia en la vertiente sur. Aunque no se prevé que afecte por igual a toda la Isla, sí puede reducir la visibilidad en determinadas zonas y empeorar la sensación térmica.

La combinación de calor, polvo en suspensión y viento obliga a extremar la precaución, especialmente en personas con problemas respiratorios, mayores, menores y quienes realicen actividad física al aire libre.

La recomendación general es evitar esfuerzos prolongados durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y buscar espacios frescos o protegidos del sol.

Viento fuerte en el sureste y noroeste

El viento también será protagonista. En Tenerife soplará el alisio moderado, aunque podrá intensificarse en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, donde son probables rachas puntualmente muy fuertes.

En el suroeste predominarán las brisas, mientras que en las cumbres centrales se espera viento flojo de componente oeste, con tendencia a intensificarse al final del día.

Estas condiciones, unidas al calor y la sequedad ambiental, pueden elevar el riesgo en zonas forestales y espacios naturales. Por ello, se recomienda evitar conductas de riesgo en el monte, no arrojar colillas, no hacer fuego y seguir las indicaciones de las autoridades.

Gran Canaria, la isla con los valores más altos

Aunque Tenerife vivirá una jornada de calor intenso, Gran Canaria será la isla donde se esperan las temperaturas más elevadas del Archipiélago. La previsión indica que se superarán los 35-37 grados y que, de forma local, se podrían alcanzar entre 37 y 40 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.

Las noches también serán muy cálidas en estas zonas, con mínimas que apenas bajarán de los 25-27 grados. En medianías del norte podrán superarse los 30 grados, mientras que en zonas bajas del norte las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

El viento alisio soplará moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, donde podrán superar los 80 kilómetros por hora de madrugada y por la tarde.

Calor también en La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera, las temperaturas subirán de forma ligera a moderada y podrán superar los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste. En medianías del norte se podrán alcanzar los 30 grados. El viento será moderado, con rachas muy fuertes en las vertientes este y noroeste, donde podrían superar ocasionalmente los 80 kilómetros por hora.

En La Palma, se espera calima ligera en medianías y zonas altas. Las temperaturas también irán en ascenso y podrán superar los 34 grados en medianías y zonas altas del oeste. En medianías del este se podrán superar los 30 grados. El viento será moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en los extremos sureste y noroeste.

En El Hierro, la previsión apunta a intervalos de nubes medias y altas, calima ligera y temperaturas en ascenso. Se superarán los 34 grados en medianías del sur y zonas altas, mientras que en medianías del noroeste podrán alcanzarse los 30 grados. El alisio soplará moderado, con rachas puntualmente muy fuertes en los extremos sureste y noroeste.

Lanzarote y Fuerteventura, con calor en el interior

En Lanzarote, se esperan intervalos de nubes medias y altas, calima en altura y temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Se podrán superar los 30-32 grados en zonas del interior sur. El alisio será moderado, aunque soplará fuerte en el interior y al sur, con probables rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

En Fuerteventura, también habrá intervalos de nubes medias y altas y calima en altura. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en la vertiente este y subirán ligeramente en la oeste. En zonas del interior sur se superarán los 32-34 grados. El viento soplará moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, donde se esperan rachas puntualmente muy fuertes.

Fuerte marejada en aguas de Canarias

En el mar, la previsión apunta a viento del nordeste de fuerza 5 a 6, con probables intervalos locales de fuerza 7 en distintas zonas. El estado de la mar será de fuerte marejada, con áreas de mar gruesa por momentos y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Estas condiciones aconsejan extremar la precaución en la costa, especialmente en zonas expuestas al oleaje, muelles, espigones y actividades náuticas.

Recomendaciones ante el calor

Ante una jornada como la prevista, conviene evitar la exposición directa al sol entre las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y reducir la actividad física intensa al aire libre.

También se recomienda usar ropa ligera, proteger la cabeza, permanecer en lugares frescos y prestar atención a personas mayores, menores, enfermos crónicos y personas que vivan solas.

En el caso de la calima, las personas con problemas respiratorios deben limitar los esfuerzos en exteriores y seguir las indicaciones sanitarias si presentan síntomas.

El martes será, en definitiva, una jornada plenamente veraniega en Canarias, con especial incidencia del calor en Tenerife y Gran Canaria, presencia de calima en altura y viento fuerte en las zonas más expuestas.