La Aemet prevé un calor asfixiante en Tenerife este lunes, con temperaturas de hasta 30 grados

El calor no se quiere alejar de Tenerife y este lunes las temperaturas podrán alcanzar nuevamente los 30 grados. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un calor sofocante al que se unirán, durante la noche, los fenómenos costeros adversos, motivo por el que se activará el aviso amarillo a partir de las 22:00 horas.

En concreto, la previsión indica que habrá viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria.

En El Hierro también se activará el mismo aviso, mientras que La Gomera y Lanzarote estarán en aviso amarillo por vientos y Gran Canaria, además de estos dos fenómenos, por temperaturas máximas.

Jornada de calor en Santa Cruz, archivo. / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, sin descartar lluvias ocasionales en cumbres. Presencia de calima en zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando ser notable en medianías y zonas altas donde se podrán superar los 30-32 ºC . Alisio moderado, que soplará fuerte con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 30

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas despejado. Presencia de calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando a ser localmente notable en medianías y zonas altas. Se podrán superar los 30-32º C en medianías del sur. Alisio moderado, que soplará fuerte con rachas muy fuertes en vertientes este y noroeste, donde podrán superar ocasionalmente los 80 km/h. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas poco nuboso con intervalos matinales. Temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando ser notable en medianías y zonas altas. Se alcanzarán los 30ºC en medianías del oeste. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres, viento del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 25

EL HIERRO

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas despejado. Presencia de calima ligera en zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, llegando a ser localmente notable en medianías y zonas altas. Se podrán superar los 30º C en medianías del sur. Alisio moderado, que soplará fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 21