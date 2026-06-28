El tranvía de Tenerife activa este lunes su horario de verano
La Línea 1 operará cada 6 minutos en las horas punta y la Línea 2, cada 12
Metrotenerife aplica desde este lunes su habitual horario de verano en el servicio de tranvía, una medida que la compañía realiza cada temporada estival para adaptar la oferta de transporte a la demanda de los usuarios.
Asimismo, a partir de este lunes, la Línea 1 operará en las horas punta de los días laborables con frecuencias de 6 minutos, mientras que la Línea 2 lo hará cada 12 minutos.
La activación del horario de verano solo se aplicará de lunes a viernes, por lo que en fines de semana y festivos los tranvías mantendrán sus frecuencias y horarios habituales, con servicio ininterrumpido toda la noche.
Horario por fases
La primera fase del horario de verano será del 29 de junio al 5 de julio. Durante este periodo, la Línea 1 operará de lunes a viernes cada 6 minutos desde las 07:00 hasta las 15:00 horas para luego espaciar su paso por parada con intervalos de 7 y 15 minutos hasta la finalización del servicio a medianoche. Respecto a la Línea 2, los tranvías circularán cada 12 minutos en el mismo horario y, a continuación, cada 15 minutos.
Del 6 de julio al 30 de agosto, se volverá a adaptar su oferta de transporte a la demanda. En días laborables, la Línea 1 tendrá una frecuencia de 7 minutos y la Línea 2 de 14 minutos, principalmente.
La vuelta del servicio de tranvía al horario de invierno se realizará también de forma progresiva desde la primera semana de septiembre.
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