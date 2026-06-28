”Tenerife celebra con orgullo su diversidad”

La celebración del Mes del Orgullo LGTBIQA+ ha evolucionado durante las últimas décadas desde una jornada de reivindicación de derechos hasta convertirse en un espacio de reflexión colectiva sobre el modelo de sociedad que se quiere construir.

En Tenerife, el Cabildo ha decidido dar un paso más allá y convertir esta conmemoración en una herramienta permanente para impulsar la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

Bajo el lema “Orgullo diverso, voces compartidas”, la corporación insular ha diseñado una amplia programación que recorrerá distintos municipios de la isla durante todo el mes de junio.

Exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, actividades educativas, encuentros literarios, acciones de sensibilización y actos institucionales forman parte de una agenda concebida para visibilizar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar y fomentar una cultura basada en el respeto y la convivencia.

Sin embargo, el alcance de esta iniciativa va mucho más allá de la programación cultural. La celebración del Orgullo se enmarca en la puesta en marcha del Marco Estratégico Insular de Atención a la Diversidad LGTBIQA+, una hoja de ruta que fija las prioridades de actuación para los próximos seis años y que representa la apuesta institucional más ambiciosa desarrollada hasta ahora en Tenerife en materia de diversidad.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que el Orgullo constituye una oportunidad para reivindicar derechos y reafirmar el compromiso de las instituciones con la igualdad. Según destaca Dávila, “Tenerife quiere seguir consolidándose como una isla abierta, respetuosa e inclusiva, donde todas las personas puedan vivir con libertad y sin miedo a sufrir discriminación”.

“Queremos que Tenerife sea una isla donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con total libertad, sin miedo al rechazo, a la exclusión o a la violencia. Para lograrlo es imprescindible seguir trabajando desde la educación, la sensibilización y la colaboración con los ayuntamientos, el tejido asociativo y la sociedad civil. La igualdad no es un objetivo que se alcance de una vez para siempre; requiere un compromiso permanente y una implicación colectiva, señala la presidenta del Cabildo tinerfeño.

Actividades programadas

Las actividades programadas durante el Mes del Orgullo son una invitación a participar, a conocer realidades diversas y a seguir construyendo una ciudadanía más consciente, más respetuosa y más comprometida con los derechos humanos. Cada exposición, cada encuentro, cada actividad cultural o educativa es una herramienta para generar diálogo, derribar prejuicios y fortalecer la convivencia.

Edu Díaz en ”A Drag is Born” | | / ED/LOT

La presidenta recordó que “nuestro objetivo es que las generaciones presentes y futuras encuentren en Tenerife una sociedad cada vez más inclusiva, donde la diversidad sea entendida como un valor que nos enriquece y nos fortalece. Ese es el horizonte que inspira nuestro trabajo y la razón por la que seguiremos impulsando políticas públicas que sitúen a las personas en el centro de la acción institucional.”

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, destaca que la programación del Mes del Orgullo ha sido concebida como una herramienta para acercar estos valores a toda la ciudadanía. León explica que las actividades previstas buscan generar reflexión, favorecer el encuentro y contribuir a la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad.

Uno de los principales valores del programa es su pluralidad de formatos. Incluye presentaciones de libros, exposiciones, teatro, documental y coloquios, lectura de manifiestos, intervenciones en espacios comunitarios y un festival final de celebración.

Esta variedad permite llegar a públicos distintos y abordar la realidad LGBTIQA+ desde múltiples lenguajes: el artístico, el cultural, el educativo o el testimonial. No se trata solo de entretener, sino de sensibilizar, visibilizar, generar conocimiento, memoria y conversación social.

Sensibilización

Otro aspecto destacable es la visibilidad y sensibilización. Por un lado, el programa incorpora actos claramente públicos y celebrativos, como la representación de A Drag is Born, The House of Show o Festivalullo 2026, que refuerzan el componente festivo y afirmativo del Orgullo. Por otro, da un peso muy relevante a actividades de carácter reflexivo, como las dos exposiciones, el documental “Triángulos Rosas” o la presentación de dos libros. Esto aporta profundidad al programa, porque vincula el presente con la historia, la resistencia y la necesidad de seguir construyendo derechos.

También merece atención la apuesta por la descentralización territorial. Las actividades no se concentran exclusivamente en la capital, sino que se distribuyen por distintos municipios y espacios de la isla: Puerto de la Cruz, La Orotava, Guía de Isora, Tegueste, Tacoronte o La Laguna.

Esta distribución fortalece el mensaje de que la diversidad debe ser visible y reconocida en todo el territorio, no solo en los grandes núcleos institucionales o urbanos.

Realidad compartida

El Orgullo, así, se entiende como una realidad insular compartida. Un elemento especialmente valioso del programa es la inclusión del proyecto en el centro penitenciario Tenerife II. Este punto amplía el alcance social del Orgullo y demuestra una mirada inclusiva que incorpora espacios y colectivos que muchas veces quedan fuera de las programaciones culturales tradicionales.

Llevar actividades lúdicas, culturales y de sensibilización a un centro penitenciario supone reconocer que los derechos, la dignidad y la diversidad deben abordarse también en contextos de especial vulnerabilidad o invisibilización.

Por tanto, entre las actividades programadas destaca el proyecto “Orgullo en el Centro Penitenciario”, que llevará acciones culturales y de sensibilización al Centro Penitenciario Tenerife II. También sobresalen las exposiciones “Geografía de las Resistencias LGTBIQ+ en Canarias” y “Memoria Trans”, dos iniciativas que recuperan la memoria histórica y ponen en valor las luchas desarrolladas por el colectivo.

La programación incluye igualmente la proyección del documental “Triángulos Rosas”, la presentación del libro “Más allá de la noche. Vampis Club”, la representación teatral de “A Drag is Born” y diferentes actos musicales y artísticos que se desarrollarán en distintos puntos de la isla.

La lectura de los manifiestos institucionales y la celebración de eventos como “The House of Show” y “Festivalullo 2026” servirán para culminar una agenda que combina reivindicación, cultura y participación ciudadana.

Un marco estratégico innovador

El Marco Estratégico contempla 82 acciones concretas impulsadas por siete consejerías insulares y se estructura en torno a cinco grandes ejes de actuación. Entre sus objetivos figuran la reducción de desigualdades, la lucha contra la discriminación, la mejora del acceso a derechos, la promoción de la participación social y el fortalecimiento de las políticas públicas inclusivas.

Uno de los aspectos más innovadores del documento es la recopilación de datos actualizados sobre la realidad del colectivo LGTBIQA+ en Tenerife. Disponer de información rigurosa permitirá identificar desigualdades persistentes, evaluar el impacto de las medidas desarrolladas y diseñar respuestas adaptadas a las necesidades reales de la población.

La estrategia incorpora además una perspectiva interseccional que reconoce la diversidad existente dentro del propio colectivo. Factores como la edad, la discapacidad, el origen migrante, la situación económica o el seroestatus pueden generar situaciones de vulnerabilidad añadida que requieren respuestas específicas.

La formación especializada de profesionales constituye otro de los pilares fundamentales del plan. El Cabildo promoverá programas dirigidos a personal de la administración y entidades colaboradoras para garantizar una atención respetuosa, inclusiva y libre de prejuicios.

La sensibilización ciudadana también ocupa un lugar prioritario. Combatir los discursos de odio, desmontar estereotipos y promover una cultura basada en el respeto se consideran elementos esenciales para consolidar una convivencia democrática.

Más allá de junio, el Marco Estratégico prevé mecanismos de seguimiento y evaluación que garantizarán la continuidad de las acciones previstas. La creación de la Mesa Insular LGTBIQ+ permitirá reforzar la coordinación entre administraciones públicas, asociaciones y entidades sociales, favoreciendo una respuesta conjunta a los desafíos que enfrenta el colectivo.

Las políticas públicas de diversidad representan hoy una herramienta fundamental para construir sociedades más cohesionadas e igualitarias. Su finalidad no es únicamente proteger derechos, sino generar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad.

Un compromiso institucional

Con la puesta en marcha de esta estrategia, Tenerife se sitúa entre los territorios que apuestan por una visión integral de la diversidad y la inclusión. El Orgullo deja así de ser una celebración puntual para convertirse en la expresión de un compromiso institucional permanente con la igualdad, la convivencia y los derechos humanos.

La isla afronta el futuro con la convicción de que la diversidad constituye una riqueza colectiva y de que la construcción de una sociedad más justa requiere el compromiso de instituciones, entidades sociales y ciudadanía.

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Ese es precisamente el espíritu que inspira tanto la programación del Mes del Orgullo como el nuevo Marco Estratégico: convertir el respeto a la diversidad en una seña de identidad de Tenerife.