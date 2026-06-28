El Servicio Canario de Salud despliega la próxima semana nuevos espacios itinerantes para la donación de sangre en Tenerife

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado a la ciudadanía la importancia de donar sangre de forma regular, al menos dos veces al año, para garantizar unas reservas suficientes que permitan atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, urgencias y otras necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias.

Recuerda en una nota que la sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente, por lo que la única manera de garantizar su disponibilidad es mediante la donación voluntaria y periódica.

De este modo, puntualizan, cada donación puede beneficiar a varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Con el objetivo de facilitar la participación de la población, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia desplegará la próxima semana diversos dispositivos móviles de extracción y mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

Donación en Tenerife

El lunes una unidad móvil se instalará en el Centro Comercial Añaza de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 20:30 horas y el miércoles en el Centro Comercial Meridiano de 9:45 a 14:00 y de 16:45 a 20:30 horas.

También el lunes habrá una campaña de donación en San Juan de la Rambla. La unidad móvil se instalará de 10:00 a 13:00 horas en San José, junto al Ayuntamiento, y de 16:30 a 20:15 horas en la plaza Rosario Oramas.

El martes se activará una colecta en el Centro Comercial Alcampo de La Laguna de 9:15 a 13:45 y de 15:45 a 20:30 horas.

Los Realejos acogerá una campaña del 30 de junio al 3 de julio. El punto de donación se habilitará en la Sala de Estudios Rafael Yánez el martes de 9:45 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 y el miércoles y jueves de 10:30 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas. Además, el día 3 se visitará el barrio de El Toscal Longueras, junto a la ermita, de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:15 horas.

Donación de sangre, archivo. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Además, de lunes a viernes permanecerá abierto el punto de donación del Multicentro El Trompo, en La Orotava, de 9:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

El 1 de julio una unidad móvil se instalará en el Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas, y el jueves se visitará el Mercado Agrícola de El Rosario de 10:15 a 13:15 y de 17:00 a 20:30 horas.

Por último, el viernes y sábado una unidad móvil se ubicará en la Plaza de la Catedral, en San Cristóbal de La Laguna, de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas.

Además de estas campañas, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

Resto del archipiélago

Gran Canaria

La próxima semana tendrá lugar una campaña en San Bartolomé de Tirajana. La unidad móvil se instalará en la Casa de la Cultura de Maspalomas el lunes y martes de 9:30 a 13:15 y de 16:30 a 20:15, el miércoles de 10:30 a 13:15 y el jueves de 17:30 a 20:15 horas.

El 1 y 2 de julio otra unidad móvil se ubicará en la plaza de El Tablero. El miércoles de 17:30 a 20:15 y el jueves de 10:30 a 13:15 y de 17:30 a 20:15 horas.

Los días 29 y 30 de junio se podrá donar en el dispositivo habilitado en la avenida de Canarias de Vecindario, junto a Bankinter. El lunes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 y el martes de 16:30 a 20:30 horas.

Dentro de la campaña Gobcan Solidario, el lunes se podrá donar en el salón de actos del Edificio Usos Múltiples II, de 9:00 a 14:00 horas, y el martes en la primera planta de Usos Múltiples I de 9:00 a 14:00 horas.

El 2 y 3 de julio se activará una campaña en el Centro Comercial Alcampo de 15:30 a 20:30 horas.

La próxima semana se llevará a cabo una campaña en colaboración con Lopesan. El 30 de junio se podrá donar en el Hotel Lopesan Costa Meloneras de 9:30 a 13:15 y el 2 de julio en el Hotel Lopesan Corallium Dunamar de 10:15 a 13:45 horas.

El día 1 tendrá lugar una colecta en la Dirección General de Tráfico de Las Palmas de 9:30 a 14:00 horas.

Para finalizar, el viernes habrá una campaña de donación en el Centro Comercial Alisios, será de 9:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30 horas, y en el Centro Comercial Buenavista, en San Bartolomé de Tirajana, de 10:30 a 13:15 y de 17:30 a 20:15 horas.

Fuerteventura

Continúa, por tercera semana consecutiva, la campaña de donación en Pájara. Del 29 de junio al 1 de julio una unidad móvil estará instalada frente a la iglesia de La Lajita. El horario será lunes y martes de 16:30 a 20:00 y miércoles de 17:30 a 20:00 horas.

El 2 y 3 de julio, la campaña se trasladará a las inmediaciones del Ayuntamiento. Será de 10:30 a 13:00 horas.

Lanzarote

En Lanzarote, el lunes y martes se podrá donar en el punto de donación del Centro Comercial Deiland, en horario de 15:45 a 20:30 horas.