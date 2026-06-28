Kany García emociona al público de Tenerife en su regreso a la isla

Se volvió a repetir en Tenerife. “No tengo ni idea de todo lo que va a pasar esta noche. Pero lo que no se planifica siempre sale mejor”, decía Kany García al subirse al escenario, ante un Recinto Ferial expectante. Lejos queda ya aquel concierto en el Teatro Guimerá con el que la artista se presentaba en la isla en el 2022.

Y es que miles de personas la esperaban esta noche en la octava parada de su exitosa gira 'Puerta abierta', tras su paso el pasado viernes por Gran Canaria. Un nuevo concierto que desde los primeros compases se sintió como un reencuentro de viejos amigos.

Un repaso a los temas que han marcado sus casi veinte años de trayectoria, sin dejar a un lado la esencia de su álbum más reciente. ‘Puerta Abierta’ es la vuelta más honesta de Kany sus raíces y a su identidad, con un diálogo imaginado entre su yo adulto y la niña que aprendió a contar historias. Y así lo ha querido plasmar en su tour, con el que ha pasado ya por los escenarios de Zúrich, Milán, París o Londres, y con el que ahora recorre las ciudades españolas.

Un momento del concierto. / E. D.

Esta cita tinerfeña confirma el buen momento que atraviesa la cantante y la excelente acogida de su directo, con el que la cantautora revisita su historia personal y musical mientras sigue sumando escenarios y público en Europa.

Tras su paso por Canarias, el tour continuará su recorrido por España con sus últimas citas en Valencia (Roig Arena, el 3 de julio) y Madrid (Movistar Arena, el 5 de julio).