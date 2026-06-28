Dónde donar en Tenerife tras los terremotos en Venezuela: estos son los centros de acopio
La asociación Tenerife con Venezuela gestiona la recogida de productos de primera necesidad para los afectados en sus puntos oficiales
Los dos terremotos ocurridos esta semana en Venezuela, que ha provocado más de 1.400 fallecidos, la desaparición de miles de personas y el colapso de centenares de edificios, sobre todo en las regiones de Caracas y La Guaira, están demostrando una vez más la solidaridad internacional que renace con una catástrofe de este tipo.
Canarias, con los lazos históricos existentes con el país latinoamericano, no ha podido quedar atrás de esta situación y, desde el primer momento, ha demostrado que la unión hace la fuerza, aunque sea en la distancia, y está reuniendo alimentación, medicación y otros insumos para trasladar a las familias afectadas por los seísmos.
En concreto, la asociación Tenerife con Venezuela está siendo la encargada de gestionar estas recogidas de bienes de primera necesidad en la isla, ampliando sus centros de acopio para facilitar las donaciones a los interesados.
Centros de acopio en Tenerife
La Laguna
En La Laguna, en estos momentos, existen dos puntos de donaciones:
- Plaza de la Catedral (de 10:00 a 18:00 horas)
- Universidad de La Laguna, en el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación - calle Pedro Zerolo, edificio Central (de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas)
Candelaria
Candelaria se une a la recogida de ayuda para los afectados en Venezuela con un centro de acopio que estará disponible los días 29 y 30 de junio, de 10:00 a 20:00 horas, en el Centro Comercial Punta Larga (Rambla de los Menceyes).
Las personas interesadas en asistir a donar a este punto, tendrán aparcamiento gratuito.
Santa Cruz
En Santa Cruz de Tenerife, las recogidas se hacen en la Asociación Amigos Canarios Venezolanos, calle Francisco Talavera, 2 (de 09:00 a 18:00 horas), aunque, por cuestiones de espacio, la recogida en este punto se limita a insumos médicos y alimentos no perecederos.
El resto de donaciones, como las de ropa, por ejemplo, se deben entregar en el centro de La Catedral, donde también se encuentran voluntarios de la asociación.
En el resto de Canarias
En el resto del archipiélago también se están realizando recogidas de productos de primera necesidad para los afectados por los terremotos.
La Palma
El centro de acopio en La Palma está ubicado en la Entidad Salto Ángel, en Los Llanos de Aridane.
Gran Canaria
En la isla de Gran Canaria, los lugares habilitados son:
- Restaurante Indio Comido: calle Travieso, 12
- Restaurante La Resiliencia: calle Diego Betancor Suárez, 6
- UCVE Gran Canaria: calle Manuel de Falla, 64, PB
- Restaurante Corazón de Venezuela: calle Luis Morote, 50
- Oh Que Bueno: Plaza del Pilar
- Patarepa Telde: calle Alférez José Ascanio
- Casa Parroquial de Arucas: calle Párroco Morales, 2
- Euroenvio: calle Atindama, 3
Arrecife
Las donaciones se pueden entregar en la Asociación de Venezolanos Unidos de Lanzarote, en la calle Bolivia.
¿Qué donar?
En estos momentos, lo más importante es donar productos para los primeros auxilios (guantes, vendas, alcohol, kit de transfusión sanguíneas, sueros, lidocaína, sondas...).
Pero también se recogen productos de higiene, alimentos no perecederos, ropa y artículos para los refugios, y materiales para los rescatistas.
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