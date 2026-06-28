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La Aemet pronostica más calor en Tenerife este domingo: temperaturas de hasta 28 grados

Se esperan cielos nubosos y lluvias débiles y ocasionales en algunos puntos de la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los tinerfeños seguirán notando el calor este domingo con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados en la isla. Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una jornada con cielos nubosos y donde también podrá haber alguna lluvia débil.

En cuanto al conjunto del archipiélago, el fenómeno más significativo será el viento, esperándose rachas localmente muy fuertes del nordeste en vertientes sudeste y noroeste durante la segunda mitad del día.

Será el lunes cuando se produzca el cambio más radical, ya que Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria estarán en aviso amarillo por fuertes vientos y esta última, además, por temperaturas máximas.

Jornada de calor en Tenerife

Jornada de calor en Tenerife, archivo. / María Pisaca

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 1300 a 1500 metros, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías, especialmente del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en medianías del sur y oeste, así como en zonas altas. En costas sin cambios o en ligero descenso. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

En el norte, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en la vertiente norte y ligeros ascensos en cumbres. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

En el norte y este, cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías, especialmente del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 1100 a 1200 metros. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, podrá ser moderado el de las máximas en medianías y zonas altas. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres, viento del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 24

EL HIERRO

En el norte, cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alisio moderado, que soplará con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en extremos sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo del este.

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