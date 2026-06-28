La Aemet activa este lunes el aviso amarillo en Tenerife por fenómenos costeros adversos

Vuelven los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Canarias este lunes. En concreto, Tenerife se verá afectada por los fenómenos costeros adversos, con viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre la isla y Gran Canaria durante la noche, por lo que dicho aviso se activará a las 22:00 horas y afectará, de forma concreta, a las zonas este, sur y oeste de la isla.

El Hierro contará con una situación similar, aunque en este caso el aviso, que iniciará a la misma hora, acogerá toda la costa de la isla.

Fuertes vientos

Los fuertes vientos se concentrarán en las islas de Lanzarote, Gran Canaria y La Gomera, en la primera de ellas se activará el aviso desde las 03:00 horas y en las otras, a mediodía. En este caso, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, que podrán alcanzar localmente los 90 en Gran Canaria y La Gomera.

Mapa con los avisos de este lunes. / Aemet

Temperaturas máximas

En cuanto al calor, la isla más afectada será Gran Canaria, en la que se activará el aviso amarillo desde las 11:00 horas. Se esperan unas temperaturas máximas de 35 ºC, que afectarán principalmente a medianías del sudeste, sur y oeste, así como a la cuenca de Tejeda. De forma puntual se podrán alcanzar los 37ºC.

Previsión para Tenerife

La previsión del tiempo para este lunes en Tenerife indica que en el norte de la isla, por debajo de 600 a 700 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos al mediodía. En el resto de zonas estará poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, sin descartar lluvias ocasionales en cumbres.

Presencia de calima en zonas altas durante la segunda mitad del día y temperaturas mínimas sin cambios en costas y en ligero ascenso en medianías, con máximas en ligero a moderado ascenso, llegando ser notable en medianías y zonas altas donde se podrán superar los 30-32 ºC .

Alisio moderado, que soplará fuerte con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur.