Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeMovilidad en AnagaTrama ZapateroRuta canariaUn 'sinvergüenza' en el pleno de Santa CruzCD Tenerife
instagramlinkedin

Plus Ultra operará entre Tenerife y Venezuela el 5 y 12 de julio

La aerolínea retoma este martes sus rutas con España

Avión de Plus Ultra.

Avión de Plus Ultra. / PLUS ULTRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La aerolínea Plus Ultra ha informado este sábado de la reanudación el próximo martes, 30 de junio, de sus rutas entre Venezuela y España -con dos vuelos previstos con Tenerife-, después de que fueran suspendidas tras los terremotos que han sacudido el país y han provocado al menos 589 muertes y miles de heridos.

Según ha informado la compañía, en las diferentes operaciones se utilizará el aeropuerto Arturo Michelena de la Ciudad de Valencia (Venezuela), donde los pasajeros deberán estar cuatro horas antes del despegue de sus aviones.

Plus Ultra volará de Madrid a la ciudad venezolana de Valencia los días 30 de junio, 2, 4, 7, 9 y 11 de julio, y volverá a la capital española los días 1, 2, 5, 7, 9 y 12 de julio.

Noticias relacionadas y más

Ruta con Tenerife

La aerolínea cuenta con otra ruta que une Valencia y Tenerife, con vuelos previstos los días 5 y 12 de julio

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
  2. Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
  3. Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
  4. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
  5. El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
  6. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  7. Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
  8. La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros

Plus Ultra operará entre Tenerife y Venezuela el 5 y 12 de julio

Plus Ultra operará entre Tenerife y Venezuela el 5 y 12 de julio

San Marcos, el barrio que se aferra a su historia mientras su playa desaparece

San Marcos, el barrio que se aferra a su historia mientras su playa desaparece

La modernización del Puerto de Santa Cruz de Tenerife suma dos grúas de última generación

La modernización del Puerto de Santa Cruz de Tenerife suma dos grúas de última generación

La movilidad en Anaga se rediseña: menos coches, más transporte público y regulación de accesos

La movilidad en Anaga se rediseña: menos coches, más transporte público y regulación de accesos

El Cabildo invierte en Anaga doce millones de euros desde Medio Natural para compatibilizar turismo y vida local

El Cabildo invierte en Anaga doce millones de euros desde Medio Natural para compatibilizar turismo y vida local

La multa de hasta 200 euros que muchos conductores tinerfeños desconocen por circular con el exterior del coche en mal estado

La multa de hasta 200 euros que muchos conductores tinerfeños desconocen por circular con el exterior del coche en mal estado

La Aemet prevé lluvias débiles en las medianías de Tenerife este sábado

La Aemet prevé lluvias débiles en las medianías de Tenerife este sábado

La ecotasa de Masca genera debate político: el 40% de su coste lo pagan los impuestos de Tenerife

La ecotasa de Masca genera debate político: el 40% de su coste lo pagan los impuestos de Tenerife
Tracking Pixel Contents