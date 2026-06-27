Plus Ultra operará entre Tenerife y Venezuela el 5 y 12 de julio

La aerolínea Plus Ultra ha informado este sábado de la reanudación el próximo martes, 30 de junio, de sus rutas entre Venezuela y España -con dos vuelos previstos con Tenerife-, después de que fueran suspendidas tras los terremotos que han sacudido el país y han provocado al menos 589 muertes y miles de heridos.

Según ha informado la compañía, en las diferentes operaciones se utilizará el aeropuerto Arturo Michelena de la Ciudad de Valencia (Venezuela), donde los pasajeros deberán estar cuatro horas antes del despegue de sus aviones.

Plus Ultra volará de Madrid a la ciudad venezolana de Valencia los días 30 de junio, 2, 4, 7, 9 y 11 de julio, y volverá a la capital española los días 1, 2, 5, 7, 9 y 12 de julio.

Ruta con Tenerife

La aerolínea cuenta con otra ruta que une Valencia y Tenerife, con vuelos previstos los días 5 y 12 de julio.