Dani Hernández, exportero del Tenerife, un corazón repartido entre Canarias y Venezuela

"En Venezuela dicen que soy español y aquí, que soy venezolano", afirma Dani Hernández, el exportero del Club Deportivo Tenerife, uno de tantos canarios que nacieron en la novena isla como resultado de la migración de las islas hacia ese país del sur de América. "Siempre me he sentido de los dos lados" y precisamente por eso vive lo que está ocurriendo en Venezuela tras los dos terremotos con máxima atención.

Fueron sus abuelos quienes decidieron atravesar el océano Atlántico en busca de un futuro mejor. Su padre trabajaba en una tienda de repuestos que tenían sus abuelos y su madre estudiaba la carrera allí cuando se conocieron, y él y su hermano nacieron en ese país. Cuando tenía un año de vida, su familia regresó a las Islas Canarias.

La selección de Venezuela y los nuevos vínculos

Confiesa que no tiene muchos recuerdos de su infancia allí, pero su doble nacionalidad le dio la oportunidad de crear nuevos lazos y vínculos con su tierra natal cuando fue convocado por la selección nacional de fútbol de Venezuela cuando tenía 24 años. Sin embargo, en su hogar las costumbres y la cultura venezolana siempre ha estado presente. "En casa había todas las semanas arepas y cachapas, e íbamos a ver los partidos a casa de mi abuela y en el descanso siempre las comíamos".

Ahora sigue las noticias de cerca. La casa donde nació está en La Guaira y cuando ve las imágenes le pregunta a su madre si reconoce los edificios y las zonas que han caído para ver si su vivienda o la de sus amigos están afectadas.

Días de angustia por los amigos

Asegura que pasó "unos días de angustia" porque algunos de sus amigos de la selección no contestaban debido a los problemas de comunicación, "pero gracias a Dios tanto los amigos como las familias están bien".