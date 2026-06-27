El Cabildo invierte en Anaga doce millones de euros desde Medio Natural para compatibilizar turismo y vida local

El Centro de Visitantes de Anaga, en la Cruz del Carmen, acogió el lunes 22 de junio la presentación del borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

La consejera de Movilidad expuso las conclusiones del estudio que servirá de base para definir actuaciones encaminadas a aliviar el tráfico en el macizo. El propósito es compatibilizar la vida diaria de quienes residen en Anaga con la creciente afluencia de visitantes y evitar que esa presión termine comprometiendo un territorio reconocido internacionalmente por sus valores naturales.

De las propuestas a los hechos

El debate cambió de tono cuando tomó la palabra la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez. Frente a las críticas de algunos representantes vecinales, la responsable insular prefirió responder con actuaciones ya ejecutadas antes que con nuevos compromisos.

Uno de los más críticos fue Fulgencio Ramos, de Casas de la Cumbre, quien lamentó que, durante años, se hayan sucedido «brindis al sol» y decisiones que, en su opinión, han terminado perjudicando a quienes viven en Anaga. Blanca Pérez optó por bajar la discusión al terreno de los hechos.

Recordó que, durante los tres años del actual mandato, el área de Medio Natural ha destinado a Anaga doce millones de euros, una cifra que, sumada a las actuaciones ejecutadas por el área de Carreteras, dirigida por Dámaso Arteaga, podría situarse en torno a diecisiete millones de euros al cierre del presente ejercicio.

Ejemplos frente a las críticas

Las reclamaciones de algunos vecinos fueron más allá de la movilidad. Varios asistentes reprocharon que Anaga se promocione como un destino turístico de referencia mientras los residentes apenas perciben el retorno de los fondos europeos vinculados a la Reserva de la Biosfera.

La consejera respondió con ejemplos concretos. «Estamos invirtiendo en economía sostenible; esto es promoción económica», afirmó antes de recurrir a un caso que, a su juicio, refleja el camino que pretende seguir el Cabildo.

«Mira El Batán. Gracias a las mejoras en las comunicaciones en El Batán Alto, se ha vuelto a plantar. Y eso es gracias a los vecinos. Esa debe ser la tónica general».

La conversación volvió a subir de intensidad cuando se cuestionó el destino de las inversiones previstas para distintos núcleos del macizo. Entonces, Blanca Pérez lanzó una reflexión directa a los asistentes: «En Roque Negro hay prevista una actuación de 700.000 euros; dime dónde quieres que mueva esa partida».

La frase resumía el mensaje que la consejera quiso trasladar durante toda la reunión: las inversiones existen, pero la prioridad pasa por decidir, junto a los vecinos, dónde resultan más necesarias. El reto, insistió, consiste en cuidar a quienes viven en Anaga, proteger un espacio natural de enorme valor ambiental y mantener una actividad turística compatible con ambos objetivos.