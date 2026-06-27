La Aemet prevé lluvias débiles en las medianías de Tenerife este sábado

El calor seguirá este sábado en Tenerife, aunque con temperaturas ligeramente más suaves, y vendrá acompañado de lloviznas ligeras en las medianías de la isla. Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia, además, viento del nordeste.

A nivel general, en las islas de mayor relieve se espera nubosidad de evolución diurna en zonas de interior de las islas occidentales, sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas, así como cielos en general nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en medianías expuestas durante las horas nocturnas, con apertura de claros en Gran Canaria, mientras que en el resto estará poco nuboso o despejado.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. Viento del noreste, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y con brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 29

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte. Viento del noreste, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 27

LA PALMA

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas, pudiendo ser más significativas en el noreste durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en medianías del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 20