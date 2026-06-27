La Aemet prevé cielos nubosos y lluvias ocasionales este domingo en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Tenerife una jornada con cielos nubosos y lluvias ocasionales.

En concreto, la previsión del tiempo indica que en el norte de la isla, por debajo de 1300 a 1500 metros, habrá cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías, especialmente del nordeste. Por la tarde, comenzarán a abrirse amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, aunque las máximas estarán de ligero a moderado ascenso en medianías del sur y oeste, así como en zonas altas. En costas sin cambios o en ligero descenso. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 22 y 28 grados.

Parque Nacional del Teide. / Tony Cuadrado

En cuanto al viento, el alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste y en cumbres centrales, viento moderado de componente sur.

Previsión general

A nivel general, el fenómeno más destacado es el viento, ya que se esperan rachas localmente muy fuertes del nordeste en vertientes sudeste y noroeste durante la segunda mitad del día.

De resto, en el norte de las islas de mayor relieve habrá cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos nubosos de madrugada.

Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso en zonas de interior orientadas al sur y oeste de las islas montañosas, y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto de zonas.