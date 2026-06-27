La Aemet prevé cielos nubosos y lluvias ocasionales este domingo en Tenerife
Los termómetros podrán alcanzar los 28 grados en la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Tenerife una jornada con cielos nubosos y lluvias ocasionales.
En concreto, la previsión del tiempo indica que en el norte de la isla, por debajo de 1300 a 1500 metros, habrá cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a primeras horas en medianías, especialmente del nordeste. Por la tarde, comenzarán a abrirse amplios claros y al final del día la nubosidad quedará por debajo de los 900 metros, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.
Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, aunque las máximas estarán de ligero a moderado ascenso en medianías del sur y oeste, así como en zonas altas. En costas sin cambios o en ligero descenso. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 22 y 28 grados.
En cuanto al viento, el alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde. Predominio de las brisas en el suroeste y en cumbres centrales, viento moderado de componente sur.
Previsión general
A nivel general, el fenómeno más destacado es el viento, ya que se esperan rachas localmente muy fuertes del nordeste en vertientes sudeste y noroeste durante la segunda mitad del día.
De resto, en el norte de las islas de mayor relieve habrá cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos nubosos de madrugada.
Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso en zonas de interior orientadas al sur y oeste de las islas montañosas, y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto de zonas.
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