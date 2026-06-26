Última hora de los terremotos en Tenerife: semana muy sísmica con 11 temblores solo este viernes
Involcan contabiliza más de 1.200 seísmos en la última semana en Canarias
Tenerife ha vivido una semana totalmente activa en cuando a sismicidad, con al menos tres enjambres de microterremotos bajo las faldas del Parque Nacional del Teide. Se trata de pulsos sísmicos de poca energía, pero que no han dejado de sorprender a los tinerfeños.
Una actividad que da cuenta de los movimientos que existen en el archipiélago, como islas volcánicamente activas.
Solo hay que pararse a mirar los datos de este mismo viernes para darnos cuenta de que la tierra no para en Tenerife. Así, de los 12 terremotos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en las últimas horas en el archipiélago, 11 se han localizado en la isla.
De forma más concreta, son Guía de Isora y Vilaflor las zonas que acaparan los temblores, ya que solo uno se localiza en otro municipio: La Orotava. Todos ellos son de baja intensidad, oscilando entre los 0.3 y 1.2 de magnitud.
Uno por encima de 2
De los 12 terremotos de este viernes, solo uno tiene una magnitud superior a 2 (de 2.3) y es precisamente el único que no se registró en Tenerife.
Este se localizó en el Atlántico, al este de la isla de Gran Canaria, y tuvo lugar a las 13:33 horas.
Más de 1.200 seísmos en una semana
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado en la última semana, a través de su Red Sísmica Canaria, un total de 1.248 terremotos de baja magnitud en el conjunto del archipiélago, cuyo valor máximo de 2,7 ha estado relacionado con un terremoto ocurrido el pasado domingo, 21 de junio, y localizado a unos 60 kilómetros al noroeste de la isla de Fuerteventura, según ha informado a través de su parte semanal Guayota.
En dicha publicación en sus redes sociales, el Instituto aclara que los terremotos se han localizado, principalmente, en las islas de Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y La Palma. "En esta última permanece una sismicidad de baja magnitud, muy inferior a la sismicidad que se observó durante la erupción del 2021", apunta.
Semáforos volcánicos
Involcan también recuerda que, en estos momentos, los semáforos volcánicos de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria se encuentran en posición verde, lo que significa que los residentes y visitantes de estas islas pueden desarrollar sus actividades con absoluta normalidad. Transcurridos más de cuatro años después de finalizar la erupción en la isla de La Palma, los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han vuelto a la normalidad, por lo que en esta isla se encuentra en posición amarillo. Esto implica que los residentes y visitantes tienen que seguir estando atentos a las comunicaciones de las autoridades de protección civil.
¿Qué hacer en caso de un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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