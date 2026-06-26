Tenerife reclama mantener en las islas el único avión antiincendios de Canarias ante el riesgo forestal

Tenerife quiere evitar que Canarias se quede sin el único avión de ala fija disponible en el Archipiélago para la lucha contra incendios forestales y el único medio aéreo con capacidad para aplicar retardantes químicos de larga duración, una herramienta clave para frenar la propagación del fuego antes de que alcance núcleos habitados, infraestructuras críticas o espacios naturales de difícil acceso.

La preocupación se centra en el Air Tractor AT-802, con base en La Gomera, incluido en la campaña de incendios de 2026 y considerado un recurso estratégico por su rapidez de respuesta y por sus características operativas. A diferencia de los helicópteros, este avión anfibio permite realizar descargas directas de agua sobre las llamas, pero también crear líneas de control químicas mediante el uso de polifosfatos, una técnica que ayuda a anticiparse al avance del incendio y a reforzar la seguridad de los equipos de extinción.

El debate llega al Cabildo en un contexto de creciente riesgo forestal para la Isla y para el conjunto de Canarias. El aumento de las temperaturas, los periodos prolongados de sequía y el abandono de zonas rurales han elevado la amenaza de grandes incendios, especialmente en áreas de interfaz urbano-forestal, donde las llamas pueden avanzar con rapidez hacia viviendas, carreteras, tendidos eléctricos y otros servicios esenciales.

Ecos del gran incendio forestal de 2023

Tenerife tiene aún muy presente el gran incendio forestal originado en Arafo en 2023, que obligó al desalojo de miles de personas en pocas horas y evidenció la dificultad de contener este tipo de emergencias únicamente con medios terrestres o con recursos aéreos limitados. Aquella emergencia convirtió la lucha contra los incendios forestales en una cuestión directa de protección civil, no solo de conservación del monte.

Según la moción que debatirá la Corporación insular, en la última reunión del Infoca se trasladó que el avión aportado por el Estado sería sustituido por un helicóptero, a petición del Cabildo de La Gomera, que considera este último medio más adecuado para las características geográficas de la isla. El texto advierte, sin embargo, que el Air Tractor presta servicio al conjunto del Archipiélago, por lo que su retirada supondría perder una capacidad única para todas las islas, incluida Tenerife.

La visión del profesional

El portavoz insular de los bomberos forestales en el sindicato FSC-CCOO, bombero forestal y motosierrista del Cabildo de Tenerife, Elesbaan Perera López, apunta que en Canarias, debido a la orografía, "siempre hemos defendido y defenderemos los helicópteros" porque son más operativos para entrar a barrancos u otros espacios complicados en los que un Tractor necesita más maniobrabilidad y un descampado. Pero los recientes incendios evidencian la necesidad de estos aparatos anfibios porque "la llegada de los hidroavines de la península requiere mucho tiempo". Por eso, añade, "no hay que descartar el uso de este avión" con base en La Gomera porque "hay muchos lugares de la Isla en los que sí resultan muy efectivas sus descargas".

El bombero forestal Elesbaan Perera rechaza la dicotomía entre medios áereos porque "todos son necesarios"

Perera no establece una dicotomía entre helicóptero y avión, sino que considera "necesarios" a ambos. Los primeros, porque pueden descargar exactamente "donde queremos" justo cuando la gente en tierra está trabajando gracias a su mayor precisión y maniobrabilidad; por ejemplo, dentro de un barranco "donde el aire no se puede meter". Si embargo, explica, "en otros espacios naturales el aire es muy efectivo". Concluye: "Mi opinión es que cuanto más y más cerca tengamos los medios, mucho mejor". Lo dice quien lleva casi tres décadas de experiencia en la defensa de la naturaleza canaria y que también aboga por la profesionalización del sector público para afrontar catástrofes como la de hace casi tres años.

Sumar más medios, mejor que quitar el avión

La iniciativa que aborda el pleno este viernes reclama al Gobierno de España que mantenga en Canarias un medio aéreo de estas características y que refuerce el dispositivo. En este sentido, plantea que, si La Gomera necesita un helicóptero adicional, este se incorpore sin retirar el Air Tractor.

La propuesta también pide al Estado que aumente los medios aéreos destinados a la campaña de incendios en Canarias, teniendo en cuenta la dispersión territorial del Archipiélago, la lejanía entre islas, el volumen de población que vive cerca de zonas forestales y la necesidad de actuar con rapidez ante los conatos para evitar que evolucionen hacia grandes incendios como el que sufrió Tenerife en 2023.