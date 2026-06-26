Santa Cruz de Tenerife abre el concurso para elegir el cartel anunciador del Carnaval 2027: los artistas tendrán treinta días para elaborarlo
El plazo para presentar propuestas estará abierto del 29 de junio al 29 de julio.
Cada uno recibirá 1.000 euros y el proyecto ganador, elegido por votación popular, obtendrá un premio de 12.000 euros.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz abre el lunes 29 de julio el concurso público para elegir el cartel anunciador y la imagen gráfica del Carnaval 2027, una edición que estará dedicada a 'Roma Eterna: El Imperio del Carnaval'.
Los artistas interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de julio. Concluido ese plazo, un comité de evaluación seleccionará cinco proyectos finalistas, cuyos autores dispondrán de 30 días naturales para desarrollar la identidad gráfica completa del Carnaval a partir del cartel presentado, un trabajo que será remunerado con 1.000 euros para cada finalista.
Finalizada esa segunda fase, los cinco proyectos serán sometidos a votación popular durante siete días, de donde saldrá la propuesta ganadora. El autor o autora del diseño elegido recibirá un premio de 12.000 euros, mientras que el resto de finalistas conservará la dotación económica por el desarrollo de sus respectivas propuestas.
Con este sistema de selección, el Ayuntamiento mantiene el modelo implantado en la pasada edición, que combina la valoración técnica de un comité especializado con la decisión final de la ciudadanía, al tiempo que reconoce económicamente el trabajo creativo de los finalistas y fomenta la participación de artistas y diseñadores en la construcción de la imagen de la fiesta más internacional de Santa Cruz de Tenerife.
Las bases del concurso pueden consultarse en la web oficial del Carnaval y toda la documentación deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.
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