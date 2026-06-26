El refugio atlántico pionero en longevidad y bienestar

En una época en la que conceptos como longevidad, bienestar integral o medicina preventiva ocupan un lugar destacado en la industria turística, el Océano Health Spa Hotel puede presumir de haber recorrido ese camino mucho antes de que se convirtiera en tendencia. Situado en primera línea de mar en Punta del Hidalgo, este establecimiento familiar se ha consolidado como uno de los referentes del turismo de salud en Tenerife y en los mercados centroeuropeos, gracias a una propuesta que combina alojamiento de calidad, atención personalizada y programas especializados orientados al cuidado de la salud.

Al frente del proyecto se encuentra Magda Corominas Roig, propietaria y directora de un hotel cuya evolución ha estado siempre ligada a una visión clara: ofrecer un espacio donde el descanso, la naturaleza y la medicina regenerativa convivan de manera armónica. Una filosofía que ha permitido al hotel construir una identidad propia dentro de un sector cada vez más competitivo.

La ubicación juega un papel determinante en esa experiencia. Frente al Atlántico y a escasos kilómetros del macizo de Anaga, el hotel disfruta de uno de los enclaves más singulares de la isla. Aquí no existen carreteras ni edificaciones que interrumpan la conexión con el océano. El sonido de las olas acompaña el descanso de los huéspedes y el paisaje se convierte en un aliado natural para desconectar del ritmo cotidiano.

Imagen y vistas de Terraza Rooftop / Lounge. / El Día

Este vínculo con el entorno ha marcado la personalidad del establecimiento desde sus orígenes. Punta del Hidalgo conserva una esencia auténtica, alejada de los grandes núcleos turísticos, que encaja con el perfil de un viajero cada vez más interesado en experiencias conscientes, sostenibles y vinculadas al bienestar físico y emocional.

En los últimos años, el Océano ha reforzado su posicionamiento como destino especializado en salud y regeneración. Su oferta integra programas diseñados para responder a diferentes necesidades, desde el descanso y la relajación hasta objetivos más específicos relacionados con la movilidad, la recuperación física, el control de peso o la revitalización del organismo.

Entre las propuestas destacan programas de detoxificación basados en el método F. X. Mayr, tratamientos de talasoterapia, yoga, ayurveda, fortalecimiento de la espalda, movimiento terapéutico y planes personalizados que combinan asesoramiento médico, nutrición, terapias corporales y técnicas de relajación.

Esta especialización ha convertido al hotel en un destino recurrente para numerosos clientes europeos que regresan año tras año. Muchos de ellos mantienen una relación con el establecimiento que se extiende durante décadas e incluso entre generaciones, atraídos por una atmósfera familiar que sigue siendo uno de los principales valores diferenciales del proyecto.

Piscina natural entorno Océano Health Spa Hotel / El Día

Rooftop, un espacio único

La constante evolución del hotel se refleja también en nuevas iniciativas orientadas a enriquecer la experiencia de huéspedes y visitantes. Entre ellas destaca la reciente apertura de su Rooftop, un espacio concebido para disfrutar de los atardeceres sobre el Atlántico en un ambiente relajado y cuidado. La propuesta incorpora música, una oferta gastronómica ligera basada en opciones saludables y un entorno pensado para favorecer el encuentro social.

Los denominados ‘Tardeos de Verano’ representan una invitación a vivir Punta del Hidalgo desde otra perspectiva, abriendo aún más el hotel a residentes y visitantes de la isla y reforzando su vocación de generar comunidad en torno a experiencias compartidas.

La sostenibilidad constituye otro de los pilares que definen la estrategia del establecimiento. Más allá de las medidas vinculadas a la eficiencia energética, la gestión responsable del agua o la reducción de residuos, el Océano entiende la sostenibilidad como un compromiso amplio con el territorio. La colaboración con proveedores locales, el apoyo a la economía de proximidad, la creación de empleo y la protección del entorno natural forman parte de una visión empresarial que busca generar un impacto positivo en la comunidad.

Paseo vistas piscina Océano Health Spa Hotel / El Día

Desde esta perspectiva, el hotel observa con optimismo la evolución del turismo en Tenerife. La isla mantiene una sólida posición internacional, aunque el sector afronta retos que requieren planificación y consenso, especialmente en ámbitos como las infraestructuras, el acceso a la vivienda o la conservación ambiental. Para Magda Corominas, “el futuro pasa por seguir fortaleciendo la calidad del destino y avanzar hacia un modelo cada vez más equilibrado y respetuoso con la realidad insular”.

El Océano Health Spa Hotel continúa demostrando que el verdadero lujo no siempre se mide en estrellas, sino en la capacidad de ofrecer tiempo, calma y bienestar en uno de los rincones más auténticos de Tenerife.