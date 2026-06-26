La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros

Los dulces son alimentos que nunca falla en reuniones familiares o celebraciones. En Tenerife, hay un establecimiento en el que se puede comprar grandes cantidades a precios económicos, algo que llama la atención de los más golosos. Se trata de Panadería - Pastelería Bonjour, un local en el municipio de Candelaria que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan impresionar en un tenderete.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado la panadería y no han dudado en recomendar los dulces a sus seguidores. "Si vamos a un buen tenderete donde somos un montón, está siempre es la mejor opción", aseguran.

Bandejas de dulces a precios económicos

Uno de los aspectos que más llama la atención del establecimiento son sus precios, ya que cuenta con bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros. Muchos lo consideran una opción perfecta para conquistar a los más golosos en celebraciones, reuniones o cualquier encuentro con amigos y familiares.

En su vista, la pareja `foodie´ adquirió 70 unidades, por las que pagaron 24,50 euros, destacando la buena relación que ofrecen sus productos.

Además, desde el establecimiento aseguran que "se puede vender el expositor entero como tres veces". Un claro reflejo de la gran relación calidad-precio que ofrecen los dulces de la panadería. "Un fin de semana a lo mejor vendemos cinco expositores", comentan.

Una parada obligatoria para los más golosos

La Panadería-Pastelería Bonjour se ha convertido en uno de esos establecimientos habituales para quienes buscan gran variedad de dulce. El local ha convertido en una opción muy frecuentada tanto para compras del día a día como para encargos de celebraciones.

También permite realizar encargos por teléfono, una alternativa muy cómoda para quienes necesitan solicitar grandes cantidades de dulces para cumpleaños, reuniones o eventos.

Dónde se encuentra

Panadería Bonjour se ubica en la calle Triquivijate, s/n, en Candelaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus dulces y los han elegido para compartir con amigos o familia.

Abre todos los días de 7:00 a 21:00 horas. No cuenta con aparcamiento propio, pero los clientes pueden realizar encargos previamente llamando al 922 58 37 46.