"La pasarela del Padre Anchieta no respeta la accesibilidad universal y nos excluye". Es la conclusión de Queremos Movernos, colectivo que defiende a las personas con discapacidad que suspende en materia de inclusión esta infraestructura de La Laguna tras analizar sus características en un recorrido en silla de ruedas.

La directiva de la asociaión lamenta "que una obra reciente incumpla la obligación legal de contemplar la accesibilidad universal". Ello comporta un impedimento para su utilización "y nos deja aislados", concluyen, sin poder realizar determinados trayectos.

Cuatro miembros del colectivo realizaron la ruta partiendo de la avenida de la Trinidad en una silla de ruedas manual, otra con muleta, un usuario con andador y otro silla de ruedas ayudado por su persona de asistencia. Solo accedió a la pasarela la persona en silla de ruedas autónoma. La usuaria de muleta no llegó arriba, el usuario de andador tampoco pudo subir y el asistente del otro usuario no pudo empujar la silla hacia arriba. "Todos se preguntan qué pasará un día de lluvia", sentencian.

Desde la avenida de la Trinidad

El relato parte de la Trinidad donde "la inclinación de la rampa de entrada, a pesar de los descansillos, tienen un largo que cuesta concluir. Donde finaliza la rampa se amplía y continúa la pendiente".

Cuando acaba esa rampa sigue la inclinación en un espacio más ancho "en el que encontramos unos descansillos que han diseñado valorando exclusivamente la estética". Se trata de descansillos en ángulo de manera que por la zona izquierda (subiendo) puedes descansar, pero por la derecha es imposible ya que su ancho no da estabilidad a las sillas. Si después del esfuerzo de subir tienes que ir al otro lado, con viento o lluvia, las barreras son todavía mayores, plantearon.

La ruta sigue y en n la parte central la única referencia para las personas ciegas y sordociegas son los laterales. Allí donde se amplía el espacio las dificultades resultan evidentes. "¿Hacia donde van?", se preguntan e Queremos Movernos.

Acceso a las facultades

Cuando se llega a la zona de acceso a las facultades y al Padre Anchieta, "la odisea es mayor". El ciego tiene grandes dificultades, porque carece de referencia vertical. Existe una banda que no es banda guía, otra dificultad. En esa zona es necesario contar con una referencia segura y accesible que "no existe". Ahí el bastón de las personas ciegas y sordociegas se traba con facilidad. Se preguntan: "¿Y si se rompe como continúa?". Ya en la plaza de acceso a las facultades abordan otra cuestión: "¿Cómo llega una persona ciega que necesite acudir a ellas?".

Entorno de la estatua del Padre Anchieta en la pasarela de mismo nombre / E.D.

Por último, el caracol de Geneto. Este tramo es "una zona infranqueable para personas en silla de ruedas". Ni de manera autónoma, ni ayudados. El problema aquí es máximo. Desde Geneto no pueden acceder. Subir solo hasta el único descansillo es "muy difícil" para una persona autónoma con mucha movilidad en sus brazos y que, además, acude al gimnasio para fortalecerlos. "Cómo será para el resto", se plantean.

Lamentos y solicitudes a las administraciones

Queremos Movernos lamenta que Sinpromi haya certificado este proyecto, cuando las carencias son evidentes, o que el Cabildo de Tenerife ejecute obras de esta importancia "dejando a una parte de la población fuera de la vida Insular".

El colectivo solicita al Ayuntamiento de La Laguna "que exija al Cabildo llevar a cabo la actuación que desbloquee la actual imposibilidad de acceder a la pasarela a través del caracol, lo que aísla a los vecinos de la zona". En definitiva, "una obra que no respeta los criterios de la accesibilidad universal".