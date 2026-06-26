La oposición en Adeje señala al PSOE por una ordenanza de basura que aumenta la carga a los residentes
Coalición Canaria denuncia que el PSOE penaliza a los vecinos con una medida que incrementa un 26% la tasa, ignorando la realidad del municipio.
Coalición Canaria de Adeje ha acusado al Gobierno municipal del PSOE de anteponer la recaudación a la protección de las familias tras rechazar sus propuestas para reducir el impacto de la nueva tasa de basura. La formación sostiene que la ordenanza aprobada supone una subida del 26% que recaerá sobre los vecinos.
Entre las medidas defendidas por CC figuraban una rebaja del 12% para residentes, una bonificación para familias numerosas y ayudas de hasta el 90% para personas en situación de vulnerabilidad. Según los nacionalistas estas iniciativas buscaban corregir una ordenanza que creen injusta.
La candidata de Coalición Canaria, Patricia León, lamentó que el PSOE haya rechazado “todas las medidas que pretendían proteger a quienes viven y pagan sus impuestos en Adeje durante todo el año”. A su juicio, el Gobierno local ha optado por cargar sobre la ciudadanía el coste de un problema vinculado al aumento de residuos de la actividad turística.
Reclama un reparto más igualitario
León defendió que una familia adejera no debe pagar más por residuos que no genera y reclamó un reparto más equilibrado de los costes del servicio. En esa línea, CC también propuso aplicar el principio de “quien más residuos genera, más paga”, diferenciando el peso del sector turístico en la financiación de la recogida de basuras.
El concejal nacionalista Aythami Amaro afirmó que el PSOE “ha perdido una oportunidad de demostrar sensibilidad” con la población. Criticó que se haya votado en contra de reducir la tasa a los residentes, apoyar a las familias numerosas y proteger a quienes atraviesan dificultades económicas.
Desde CC aseguran que la subida lineal ignora la realidad del municipio y penaliza a quienes viven en Adeje. “Mientras Adeje bate récords turísticos, son los vecinos quienes vuelven a pagar la factura”, concluyó Amaro.
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