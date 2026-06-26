Llega el verano y la referencia del buen comer en San Andrés

Al restaurante Los Pinchitos número uno de referencia en google, no le hacen falta cambios radicales para mantenerse como número uno de referencia entre los restaurantes de la zona, pero a su propietario, Antonio Hernández, más conocido como Ivan, le puede la novelería, el afán de innovación y tradición. Los Pinchitos se encuentra en el marinero pueblo de San Andrés, y su freiduría es de las más reputadas del lugar. Número uno en recomendaciones para comer pescados y mariscos en la zona, lo avalan los 66 años de vida del restaurante, que fundó el abuelo del ahora propietario. La carta de Los Pinchitos está repleta de especialidades deliciosas liderando la carta, el plato estrella es el timbal de pulpo a la brasa con base de batata, y el taco de aguacate con langostinos, que son platos que activan los jugos gástricos con solo nombrarlos. Pero la carta está repleta de platos elaborados como los ceviches de mejillones en escabeche y gamba roja (tan poco frecuentes como los de berberechos, mejillones o zamburiñas, o el tradicional de pescado), varios tipos de preparaciones o pulpo, el de langostinos enchipotlados es un referente, los diez tipos de ensaladas variadas, hasta su especialidad, que son arroces y paellas, destacando el arroz al senyoret con gamba roja.

Propietario Ivan sirviendo un arroz senyoret / El Día

El restaurante y su terraza son un punto neurálgico para aprovechar el sabor marinero del barrio de San Andrés en todas las estaciones del año. Además, en su carta puede encontrar pescados con una preparación simple y tradicional como el pámpano, la sama, la vieja, el cherne… El éxito que tienen sus pastas frescas, lideradas por la receta de pasta salteada con marisco, era previsible, y por ello se han convertido en otra de las razones para calmar el hambre en este rincón chicharrero. Y, en todas las especialidades, la marca de Km0 y compra de proximidad, lo que aporta un extra de frescura a todos los productos. Para terminar la comida, nada mejor que alguno de los postres, como el quesillo casero, si optan por algo tradicional, una espectacular tarta de tres leches y originales.

Arroz de Marisco. / El Día

Es verano, y los platos que más apetecen son ligeros y deliciosos sabores frescos, y Los Pinchitos, en la calle Guillén 14, de San Andrés que en 2025 se llevó todos los premios gurús recomendados, es una excelente opción para disfrutar las noches de canícula o los almuerzos después de un refrescante baño en la playa. Para que no lleguen con la boca hecha agua después de ver sus platos en su cuenta de Instagram, y se encuentren con que no hay mesas para atenderles, lo mejor es reservar a través del teléfono 641968012 y, de paso, darle un repaso completo a la carta, porque seguro que no van a tener verano suficiente como para probar todas sus exquisitas especialidades.