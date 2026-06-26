El Hospital del Sur de Tenerife renueva su Hospital de Día Oncohematológico para mejorar la atención a 220.000 vecinos

El Hospital del Sur de Tenerife ha duplicado la capacidad de su Hospital de Día Oncohematológico tras la finalización de las obras de acondicionamiento que han permitido trasladar esta unidad asistencial a un edificio independiente y anexo al centro hospitalario.

El nuevo espacio pasa de 14 a 30 puestos de tratamiento y dispone además de tres camas, dos salas de espera, tres consultas médicas y un despacho específico para la dispensación farmacéutica y la preparación de tratamientos. La reforma ha supuesto una inversión de 885.268 euros, cercana a los 900.000 euros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este viernes las nuevas instalaciones, dependientes del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), acompañado por la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, y el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez, además de responsables y profesionales sanitarios del centro.

Durante la visita, Clavijo anunció que la próxima semana se adjudicará el proyecto de ampliación del Hospital del Sur, un paso previo para que las obras puedan comenzar el próximo año.

Más espacio para pacientes del sur de Tenerife

El nuevo Hospital de Día Oncohematológico está ubicado en un edificio independiente, en un entorno ajardinado dentro del recinto hospitalario. El traslado permite reorganizar los circuitos asistenciales, mejorar la comodidad de los pacientes y facilitar una atención más accesible para quienes reciben tratamientos de forma ambulatoria.

Este tipo de unidades permite administrar terapias oncológicas y hematológicas sin necesidad de ingreso hospitalario convencional. Para los pacientes, supone acudir al centro, recibir el tratamiento pautado y regresar a casa el mismo día, siempre que su situación clínica lo permita.

La ampliación también reduce la necesidad de desplazarse hasta otros dispositivos del complejo hospitalario en Santa Cruz de Tenerife, una cuestión especialmente relevante para los vecinos de la comarca sur.

4.661 tratamientos desde junio de 2024

Desde el inicio de su actividad, en junio de 2024, el Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur ha administrado 4.661 tratamientos y ha atendido a 582 pacientes.

Solo durante 2025 se realizaron 2.734 tratamientos, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han administrado 1.233. Estos datos reflejan el aumento progresivo de la demanda de este recurso sanitario en la comarca.

En sus primeros seis meses de actividad, el servicio había administrado cerca de 700 tratamientos a más de 150 pacientes, según informó entonces el Servicio Canario de la Salud.

El centro cuenta actualmente con un equipo formado por cuatro profesionales de enfermería, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), dos especialistas del servicio de Oncología, un especialista de Hematología y un profesional de Farmacia.

Tratamientos personalizados y seguimiento clínico

La unidad ofrece tratamientos oncohematológicos adaptados a las necesidades de cada paciente. Entre ellos se incluyen quimioterapia, inmunoterapia y otras terapias dirigidas.

Además de administrar los tratamientos, el equipo sanitario realiza seguimiento clínico estrecho para detectar de forma precoz posibles complicaciones y ajustar la asistencia cuando sea necesario.

La actividad incluye también educación sanitaria para pacientes y familiares, con información sobre las opciones terapéuticas, los cuidados durante el proceso y los posibles efectos secundarios.

El modelo de hospital de día ofrece ventajas frente al ingreso hospitalario tradicional, ya que reduce las estancias prolongadas, disminuye el riesgo de infecciones y ayuda a organizar mejor los tiempos de tratamiento.

Un recurso para 220.000 vecinos

La directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, recordó que el Hospital del Sur da asistencia a 220.000 ciudadanos residentes en la comarca. En ese contexto, defendió que este tipo de proyectos permite ampliar la oferta de servicios y reforzar la capacidad de respuesta sanitaria en el sur de la Isla.

El Hospital del Sur, ubicado en el municipio de Arona, entró en funcionamiento en 2015 como centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria y adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Clavijo enmarcó esta actuación en el proceso de mejora del centro y recordó otras incorporaciones recientes, como la apertura de las unidades de Cuidados Paliativos y Atención Temprana, la puesta en marcha del servicio de Farmacia y la ampliación del área quirúrgica con dos nuevos quirófanos, hasta alcanzar un total de cuatro.

Más actividad quirúrgica y consultas

El Gobierno de Canarias destaca también el crecimiento general de la actividad asistencial del Hospital del Sur en los últimos años.

En el área quirúrgica, entre 2023 y 2025 se ha registrado un incremento del 70%, al pasar de 2.600 intervenciones a cerca de 4.500 el pasado año.

En consultas, el centro ha superado las 150.000 atenciones acumuladas desde julio de 2023. De ellas, 63.000 se registraron durante 2025.

La actividad pediátrica también ha aumentado. En Pediatría se realizaron más de 540 consultas especializadas, con un incremento del 148% respecto al ejercicio anterior, gracias a la incorporación de cuatro subespecialidades clínicas.

La atención telefónica en determinados procesos asistenciales creció un 86,5% respecto a 2024, una medida que permite mejorar la accesibilidad y evitar desplazamientos innecesarios a pacientes y familias.

Dos hospitales de día más en La Candelaria

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria cuenta además con otros dos hospitales de día oncohematológicos, uno para adultos y otro pediátrico.

Durante el pasado año, estos dos dispositivos administraron más de 14.700 tratamientos a más de 2.500 pacientes, entre ellos 19 menores.

La incorporación del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur permite descongestionar parte de la atención especializada y acercar tratamientos a la población residente en la comarca.

Veinticuatro especialidades en consultas externas

El Hospital del Sur dispone actualmente de consultas externas para 24 especialidades médicas y quirúrgicas.

Entre ellas figuran Cardiología, Neumología, Neurología, Dermatología, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición y Educación Diabetológica, Rehabilitación y Fisioterapia, Cirugía General y Digestiva, Traumatología y Ortopedia, Ginecología y Obstetricia, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Pediatría, Nutrición Clínica, Reumatología, Alergología, Unidad del Dolor, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Nefrología, Oncoradioterapia y Salud Mental.

La ampliación del Hospital de Día Oncohematológico se suma así a la evolución de la cartera de servicios del centro y al objetivo de reducir desplazamientos hacia Santa Cruz para determinadas prestaciones sanitarias.