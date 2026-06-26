Granadilla mueve ficha: oferta un solar en Los Hinojeros para construir los nuevos juzgados y no perder el partido judicial

Para construir el nuevo juzgado, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ofrece una parcela municipal de más de 2.300 metros cuadrados situada en la zona de Los Hinojeros, propuesta que «contribuirá a cerrar el debate sobre una posible unificación de los juzgados con Arona», señaló el alcalde, José Domingo Regalado.

«Supone un cambio de escenario, al ofrecer una alternativa que permitiría dotar al partido judicial de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas tanto a las necesidades de la ciudadanía como de los profesionales de la Administración de Justicia», atribuye el Gobierno granadillero al Ejecutivo regional tras la visita del presidente, Fernando Clavijo, y del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

El vigente Plan General de Ordenación clasifica este suelo como dotacional, permitiendo la edificación de un palacio de Justicia de 7.000 metros cuadrados construidos y hasta 15 metros de altura. Se trata de una parcela que reúne condiciones óptimas de centralidad, accesibilidad y conexión territorial para prestar servicio a los municipios integrados en el partido judicial de Granadilla de Abona: San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arico y Fasnia.

El momento de evaluar la idoneidad

El siguiente paso es la valoración de los técnicos del Gobierno canario y, con posterioridad, procederá a definir la planificación para el desarrollo de la futura infraestructura judicial.

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Actualmente, Granadilla de Abona supera los 70.000 habitantes empadronados y, junto con los municipios que integran su partido judicial —San Miguel de Abona, Arico, Fasnia y Vilaflor de Chasna—, presta servicio a una población superior a las 110.000 personas. Desde el Ayuntamiento se reitera el firme compromiso institucional de la corporación para no solo mantener el partido judicial, sino modernizarlo y ampliarlo mediante la construcción de un Palacio de Justicia que responda a las necesidades presentes y futuras del territorio.