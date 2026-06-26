El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela

El Gobierno de Canarias ha decretado tres días de luto oficial en el Archipiélago por las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela este jueves. La medida entrará en vigor a partir de la una del mediodía de este viernes, hora a la que el Ejecutivo regional guardará un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en la tragedia ocurrida en la conocida como octava isla.

El gesto se suma al minuto de silencio que el Cabildo de Tenerife ya guardó durante la mañana de este viernes en recuerdo de las víctimas de este desastre natural y como muestra de apoyo al pueblo venezolano y a las familias afectadas. La Corporación insular acordó además una declaración institucional de apoyo al pueblo venezolano antes de votar una modificación de crédito para habilitar una partida extraordinaria de ayudas.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, avanzaron antes del pleno que la catástrofe sísmica en Venezuela centrará buena parte de la sesión. Dávila afirmó que el panorama en el país “sigue siendo desolador” y que continúan llegando noticias de “personas queridas que todos hemos perdido” y de otras que permanecen desaparecidas.

“No se trata de otro pueblo, son nuestros hermanos, nuestras familias, hijos...”, señaló la presidenta insular, que recordó que la mayor comunidad venezolana de Canarias reside en Tenerife. Dávila lanzó además un mensaje al pueblo venezolano, y en especial a los tinerfeños que viven en Venezuela y a quienes regresaron a la isla: “Estamos aquí”.

Modificación presupuestaria del Cabildo de Tenerife para ayudar a Venezuela

Parte de esa ayuda se canalizará a través de una modificación presupuestaria del Cabildo, impulsada desde el área de Relaciones Exteriores, para habilitar créditos con los que apoyar a “los tinerfeños que lo han perdido todo”. Dávila pidió a quienes quieran colaborar que lo hagan a través de las 22 ONG que trabajan sobre el terreno, aunque recalcó que en estos momentos la prioridad es concentrar los esfuerzos en las labores de rescate.

La presidenta insular detalló que el Cabildo de Tenerife dispone de un equipo de 12 bomberos especializados en rescates y rastreo, además de otros voluntarios que podrían sumarse al dispositivo, preparados para desplazarse a Venezuela si se requiere su intervención. Más adelante, añadió, será necesario reunir ayuda de primera necesidad, como equipos de potabilización de agua, medicinas, ropa o mantas, ante la situación de muchas personas que “se han quedado sin nada”.

Por su parte, Lope Afonso indicó que el Cabildo pondrá a disposición, en coordinación con el Gobierno de Canarias, su experiencia en acción exterior y su relación con las entidades con las que colabora habitualmente en Venezuela. Ese “conocimiento real del terreno”, afirmó, facilitará que la ayuda llegue de forma efectiva.

El vicepresidente señaló que, ante una situación “terrible” que conmueve y obliga a actuar de forma unitaria, el Cabildo de Tenerife puede ejercer como “elemento canalizador” de las ayudas. Sobre la modificación presupuestaria, explicó que permitirá responder a la necesidad de insumos y bienes que deban enviarse al país. “No vamos a fallar al pueblo de Venezuela”, concluyó.