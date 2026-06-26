La ecotasa de Masca genera debate político: el 40% de su coste lo pagan los impuestos de Tenerife

Los tinerfeños pagan el 40% de la ecotasa de Masca con sus impuestos. La regulación del pago por acceder al barranco ha costado en sus primeros 17 meses alrededor de 1,7 millones de euros, de los que casi el 60% se ha cubierto con los ingresos generados por el cobro aprobado por el Cabildo. El resto, en torno al 40%, ha sido asumido por la Corporación insular con fondos propios. El sistema ordena la entrada al enclave con un cupo diario de 275 personas de viernes a domingo. El acceso tiene un coste de tres euros para residentes canarios y de 28 euros para visitantes extranjeros, mientras que los tinerfeños están exentos de pago.

Ese modelo ha reabierto el debate político sobre el alcance real de la llamada ecotasa de Masca. El portavoz del PSOE en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, cuestiona que el sistema implantado pueda considerarse una verdadera ecotasa turística y sostiene que una parte relevante del coste de la regulación continúa recayendo sobre los recursos públicos de la Isla.

Reconocimiento de crédito

La discusión se produjo a raíz de un reconocimiento extrajudicial de crédito abordado en el pleno celebrado este viernes para abonar a la empresa pública Tragsa unos 100.000 euros adicionales por la gestión del servicio en Masca. Según explicó Afonso, el expediente refleja que la gestión entre julio de 2024 y noviembre de 2025 tuvo un coste próximo a los 1,9 millones.

El Gobierno insular defiende que el modelo implantado permite que quienes visitan el barranco contribuyan a financiar la ordenación del acceso a uno de los espacios naturales más demandados de Tenerife. Sin embargo, el PSOE considera que el mecanismo no cubre la totalidad del gasto y que, por tanto, no evita que parte de la factura se pague con cargo a los fondos de la Isla.

Afonso rechaza que el cobro aplicado en Masca pueda definirse como una ecotasa turística. A su juicio, se trata de “precios privados” por acceder al espacio regulado, pero no de un impuesto turístico de carácter general destinado a compensar la presión que genera la actividad turística sobre el territorio.

Un momento del pleno de Cabildo / E.D.

El portavoz socialista sostiene que los ingresos obtenidos durante este periodo rondan el millón de euros. La diferencia hasta cubrir el coste total, afirma, ha tenido que sufragarse con recursos del Cabildo. “Al final, estamos pagando el servicio de Masca a través de nuestros impuestos”, defiende Afonso.

Para el PSOE, la experiencia de Masca demuestra que Tenerife necesita implantar una “ecotasa turística de verdad”. La propuesta socialista pasa por cobrar a las personas no residentes en Canarias que se alojen en establecimientos turísticos de la Isla por cada noche de estancia.

Según Afonso, esa recaudación permitiría financiar actuaciones como la regulación del barranco de Masca, la conservación de espacios naturales, la mejora de infraestructuras y otros servicios vinculados al impacto del turismo, sin tener que recurrir a “las perras de todos los tinerfeños y tinerfeñas”.

La posición socialista contrasta con la defensa del grupo de gobierno, que presenta el sistema de Masca como una herramienta para ordenar el acceso y hacer que los usuarios asuman una parte relevante del coste. Para Afonso, en cambio, el dato clave es que el sistema solo cubre alrededor del 60% del gasto y que el resto continúa saliendo de los fondos públicos insulares.