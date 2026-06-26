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Dónde se puede donar ayuda para Venezuela en Tenerife tras el doble terremoto

Los puntos de acopio estarán en la calle Francisco Talavera en Santa Cruz de Tenerife y en la plaza de la Catedral de La Laguna

La campaña solicita productos básicos y materiales de primera necesidad como agua, productos no perecederos o abrigos

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

Lucía Feijoo Viera

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La asociación Tenerife con Venezuela ha difundido en redes sociales la habilitación de dos puntos de recogida de ayuda humanitaria en Tenerife para las personas afectadas por el doble terremoto registrado en Venezuela. La iniciativa busca canalizar la solidaridad de la ciudadanía tinerfeña y reunir productos básicos de primera necesidad para enviarlos a las zonas más golpeadas por los seísmos.

Según la información publicada por la organización, uno de los puntos de acopio estará situado en la sede de la Asociación Amigos Canarios Venezolanos (AACV), en la calle Francisco Talavera, 2, en Santa Cruz de Tenerife. Este espacio permanecerá abierto para la recepción de donaciones en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Además, se habilitará un segundo punto de recogida en la plaza de la Catedral, en San Cristóbal de La Laguna, donde las personas interesadas podrán entregar ayuda entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Entre los productos solicitados figuran:

  • Agua.
  • Alimentos no perecederos, como: conservas de pescado, legumbres, cereales, frutos secos o leche en polvo, entre otros.
  • Insumos médicos.
  • Ropa y abrigos.

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La organización pide que el material se entregue en buen estado y, en el caso de alimentos, productos sanitarios o material médico, que estén cerrados, etiquetados y dentro de fecha.

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