Malas noticias para los conductores: la DGT vigila este error con el equipaje que puede costar 200 euros este verano a los tinerfeños
Tráfico recuerda que el equipaje mal colocado reduce la visibilidad y la estabilidad del vehículo
Con la llegada de los desplazamientos de verano, muchos conductores preparan el coche para salir de viaje sin prestar suficiente atención a un detalle clave: cómo colocan la carga dentro del vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que llevar maletas, bolsas u objetos sueltos de forma incorrecta puede reducir la visibilidad, afectar a la estabilidad del coche y convertirse en un riesgo grave en caso de frenazo o accidente.
El artículo 14 del Reglamento General de Circulación establece que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".
Consejos de la DGT para transportar el equipaje
La DGT recomienda colocar siempre la carga en el maletero y distribuir el peso de forma equilibrada. Los objetos más pesados deben ir en la parte inferior y lo más cerca posible del respaldo de los asientos traseros, mientras que los bultos más ligeros pueden colocarse encima. En el caso de que no quepa todo el equipaje en el maletero, se aconseja utilizar un baúl de techo cerrado y aerodinámico antes que llevar objetos sueltos en el habitáculo
Desde la DGT insiste en que uno de los errores más habituales es colocar bolsas, mochilas o paquetes en la bandeja trasera. En esa zona nunca deben colocarse objetos si reducen la visibilidad, "si no se puede cumplir esta norma, es obligatorio llevar espejo retrovisor exterior derecho".
Multas de hasta 200 euros
Además de un riesgo para la seguridad, transportar la carga de forma incorrecta puede acarrear sanciones. Si los agentes detectan que el equipaje no está bien colocado o asegurado, el conductor puede enfrentarse a multas de hasta 200 euros. También puede ser sancionado con 80 euros si manipula o recoloca objetos durante la marcha, al considerarse una distracción al volante.
Por ello, Tráfico insiste en comprobar que no haya objetos sueltos y asegurarse que la carga no interfiere en la conducción y visibilidad del conductor antes de iniciar un desplazamiento.
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