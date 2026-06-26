CEOE Tenerife respalda la continuidad de Antonio Garamendi al frente de la patronal española

CEOE Tenerife ha expresado su satisfacción por la decisión de Antonio Garamendi de presentar su candidatura a la reelección como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la principal organización empresarial del país.

La patronal tinerfeña considera que esta decisión permite dar continuidad a una etapa marcada, según la organización, por la unidad empresarial, el diálogo institucional y la defensa de la competitividad de las empresas.

Garamendi, que preside la CEOE desde 2018, ha anunciado su intención de optar a un nuevo mandato al frente de la patronal española. Su actual etapa al frente de la organización empresarial ha coincidido con años de cambios relevantes para el tejido productivo, desde el impacto económico de la pandemia hasta la inflación, la transición digital, la adaptación energética y los debates laborales abiertos en España.

CEOE Tenerife destaca su compromiso con Canarias

La organización empresarial tinerfeña subraya especialmente la relación que Garamendi ha mantenido con Canarias y su conocimiento de las particularidades del Archipiélago como territorio ultraperiférico.

CEOE Tenerife valora que el presidente de la patronal española haya mostrado cercanía hacia las demandas empresariales de las Islas, especialmente en asuntos vinculados a la competitividad, el empleo y el desarrollo económico.

Para la patronal, la realidad canaria requiere una interlocución constante con las organizaciones estatales, ya que las empresas del Archipiélago se enfrentan a condicionantes específicos derivados de la lejanía, la fragmentación territorial, la dependencia del transporte y la necesidad de proteger instrumentos económicos propios.

En ese contexto, CEOE Tenerife considera relevante que la dirección de CEOE mantenga una sensibilidad específica hacia los territorios alejados del continente y hacia las necesidades de sus sectores productivos.

Unidad empresarial y diálogo institucional

CEOE Tenerife sostiene que el liderazgo de Garamendi ha contribuido a reforzar una organización capaz de integrar distintas sensibilidades dentro del tejido empresarial español.

La patronal tinerfeña destaca su papel en la generación de consensos y en la representación de empresas de diferentes tamaños, sectores y territorios. A su juicio, una organización empresarial cohesionada permite trasladar con mayor fuerza las demandas de las empresas ante las administraciones públicas y otros agentes sociales.

La organización defiende que el diálogo institucional es una herramienta clave para afrontar los retos económicos y sociales del país. En ese marco, CEOE Tenerife sitúa la competitividad, la inversión y la creación de empleo entre las prioridades que deben guiar la acción de las organizaciones empresariales.

Un contexto económico marcado por cambios profundos

La valoración de CEOE Tenerife se produce en un momento que la patronal considera decisivo para la economía.

Las empresas afrontan transformaciones vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial, los costes energéticos, la evolución de los mercados internacionales y los cambios geopolíticos. A ello se suman los debates sobre productividad, regulación laboral, fiscalidad, formación y capacidad de atracción de inversiones.

CEOE Tenerife considera que, ante este escenario, resulta necesario contar con organizaciones empresariales fuertes, representativas y con capacidad de interlocución.

La patronal tinerfeña defiende que la defensa del tejido productivo no solo afecta a las grandes empresas, sino también a pymes, autónomos y sectores estratégicos para Canarias, como el turismo, el comercio, la construcción, los servicios, la industria auxiliar y las actividades vinculadas a la economía verde y digital.

Canarias y la representación empresarial nacional

La organización recuerda que Canarias necesita mantener una voz activa dentro de los espacios estatales de decisión empresarial.

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La condición ultraperiférica del Archipiélago hace que muchas decisiones económicas tengan un impacto diferenciado en las Islas. Por ello, CEOE Tenerife insiste en la importancia de que las singularidades canarias estén presentes en los debates nacionales sobre competitividad, costes, conectividad, fiscalidad e inversión.