Canarias invierte más de 1,2 millones de euros en proteger el retamar de cumbre del Teide

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias invierte 1,2 millones de euros en la conservación y mejora del retamar de cumbre del Parque Nacional del Teide. Para ello, una actuación que cuenta con una inversión superior a 1,2 millones de euros. El consejero, Mariano Hernández Zapata, comprobó sobre el terreno el funcionamiento de los vallados instalados con el objetivo de proteger la flora autóctona frente a la presión de herbívoros introducidos, especialmente conejos y muflones.

El proyecto contempla la instalación de vallados de exclusión en las zonas de La Fortaleza, Los Tomillos y Chiqueros, donde ya se han ejecutado más de 7.000 metros de cerramiento destinados a proteger la vegetación autóctona. La actuación se complementa con labores de control de herbívoros, trabajos de cartografía de alta resolución mediante drones y la plantación de ejemplares de retama y otras especies acompañantes características de Las Cañadas del Teide.

Hasta ahora se han plantado más de 2.000 ejemplares de especies autóctonas en las áreas intervenidas, contribuyendo a reforzar la recuperación de uno de los hábitats más representativos del Parque Nacional. Esta actuación forma parte de las inversiones impulsadas por la Consejería para reforzar la conservación de los espacios naturales protegidos, mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a las amenazas ambientales y garantizar la preservación de la biodiversidad.

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Zapata destacó que “seguimos invirtiendo en el Parque Nacional del Teide para garantizar la conservación de sus valores naturales y proteger especies vegetales únicas que forman parte del patrimonio natural de Canarias”. Señaló que la vegetación presenta una mayor cobertura, diversidad y desarrollo, lo que demuestra la eficacia de estas actuaciones para conservar nuestros ecosistemas de alta montaña”.