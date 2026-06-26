Medio Natural
Canarias invierte más de 1,2 millones de euros en proteger el retamar de cumbre del Teide
La actuación, que incluye el uso de drones para cartografía, se complementa con labores de control de conejos y muflones para preservar la vegetación.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias invierte 1,2 millones de euros en la conservación y mejora del retamar de cumbre del Parque Nacional del Teide. Para ello, una actuación que cuenta con una inversión superior a 1,2 millones de euros. El consejero, Mariano Hernández Zapata, comprobó sobre el terreno el funcionamiento de los vallados instalados con el objetivo de proteger la flora autóctona frente a la presión de herbívoros introducidos, especialmente conejos y muflones.
El proyecto contempla la instalación de vallados de exclusión en las zonas de La Fortaleza, Los Tomillos y Chiqueros, donde ya se han ejecutado más de 7.000 metros de cerramiento destinados a proteger la vegetación autóctona. La actuación se complementa con labores de control de herbívoros, trabajos de cartografía de alta resolución mediante drones y la plantación de ejemplares de retama y otras especies acompañantes características de Las Cañadas del Teide.
Hasta ahora se han plantado más de 2.000 ejemplares de especies autóctonas en las áreas intervenidas, contribuyendo a reforzar la recuperación de uno de los hábitats más representativos del Parque Nacional. Esta actuación forma parte de las inversiones impulsadas por la Consejería para reforzar la conservación de los espacios naturales protegidos, mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a las amenazas ambientales y garantizar la preservación de la biodiversidad.
Zapata destacó que “seguimos invirtiendo en el Parque Nacional del Teide para garantizar la conservación de sus valores naturales y proteger especies vegetales únicas que forman parte del patrimonio natural de Canarias”. Señaló que la vegetación presenta una mayor cobertura, diversidad y desarrollo, lo que demuestra la eficacia de estas actuaciones para conservar nuestros ecosistemas de alta montaña”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
- Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
- La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
- El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
- El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
- Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
- Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras