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El Cabildo de Tenerife insta al Estado a mantener en Canarias el Air Tractor AT-802 para la lucha contra incendios forestales

El pleno acuerda una moción en la que también solicita aumentar los medios aéreos destinados al Archipiélago para mejorar la capacidad de respuesta ante grandes incendios forestales

Control del incendio en Tenerife, archivo.

Control del incendio en Tenerife, archivo. / Andrés Gutiérrez

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy una moción con carácter institucional en la que se insta al Gobierno de España que mantenga en Canarias el Air Tractor AT-802, el único avión de ala fija destinado actualmente a la lucha contra incendios forestales en el Archipiélago y el único medio aéreo con capacidad para utilizar retardantes químicos que permiten frenar la propagación del fuego y proteger zonas estratégicas.

La iniciativa, aprobada en el pleno celebrado hoy de 26 de junio, pone de manifiesto la creciente amenaza que representan los incendios forestales en Canarias como consecuencia de las altas temperaturas, los periodos prolongados de sequía y el abandono de numerosas zonas rurales, circunstancias que incrementan el riesgo para el medio natural, las infraestructuras y la población.

El acuerdo aprobado defiende la permanencia en las Islas del Air Tractor AT-802, un recurso considerado estratégico por sus características operativas y por su capacidad de intervención inmediata tanto en la extinción directa de incendios como en la creación de líneas de control mediante retardantes de larga duración.

Un momento del pleno.

Un momento del pleno. / E. D.

La Corporación considera que la posible sustitución de este medio por un helicóptero supondría la pérdida de una herramienta única para combatir y anticipar la propagación de los grandes incendios forestales.

Más medios aéreos

Asimismo, el pleno ha acordado instar al Gobierno de España a aumentar los medios aéreos destinados a la campaña de incendios en Canarias, atendiendo a las particularidades del territorio insular, la dispersión geográfica del Archipiélago y el elevado número de zonas habitadas en contacto directo con áreas forestales.

La Corporación insular entiende que el aumento de recursos permitirá mejorar la capacidad de respuesta durante los primeros momentos de un incendio, facilitando una actuación rápida y contundente que contribuya a evitar que los conatos evolucionen hacia grandes emergencias como la vivida en Tenerife durante el incendio forestal de 2023.

Mantener los recursos

El acuerdo aprobado también defiende que, si otras islas requieren refuerzos específicos para la campaña de incendios, estos se incorporen de manera adicional sin que ello implique la retirada del Air Tractor AT-802 de Canarias, garantizando así que el Archipiélago mantenga todos los recursos necesarios para afrontar con las máximas garantías una de las principales amenazas ambientales y de protección civil a las que se enfrenta cada verano.

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Además, el pleno acordó instar al Gobierno de España a reconocer expresamente la singularidad de Canarias en la planificación estatal de medios de lucha contra incendios forestales, garantizando una dotación permanente de medios aéreos superior a la que correspondería por criterios exclusivamente poblacionales o territoriales.

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