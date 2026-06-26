El Cabildo de Tenerife aprueba reforzar la protección del personal de TITSA y mejorar la seguridad en el transporte público

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes una moción de carácter institucional con el objetivo de reforzar la protección del personal que presta el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera en la Isla y a mejorar la seguridad y la convivencia en el transporte público insular.

El acuerdo del pleno recoge una serie de medidas dirigidas a fortalecer las herramientas de actuación de los trabajadores de TITSA, mejorar la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad y fomentar el respeto hacia quienes garantizan diariamente la movilidad de miles de personas en Tenerife.

Entre las medidas aprobadas destaca la solicitud al Gobierno de Canarias para que modifique o desarrolle la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias con el objetivo de reconocer la condición de autoridad administrativa al personal de conducción e inspección de las empresas de transporte público regular de viajeros.

Control y vigilancia

Esta medida permitirá reforzar las labores de control y vigilancia relacionadas con el cumplimiento de las normas de uso del transporte público y facilitará la tramitación de incidencias e infracciones que afectan al normal desarrollo del servicio.

Asimismo, el pleno acordó respaldar que la empresa pública TITSA pueda ejercer acciones legales frente a los autores de agresiones o faltas de respeto graves cometidas contra sus trabajadores o contra el personal de seguridad que presta servicio en la compañía, reforzando así la protección de quienes desarrollan su labor en primera línea del transporte público.

Tramitación de denuncias

La moción aprobada contempla también solicitar la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Canaria y de las policías locales para facilitar la tramitación de denuncias relacionadas con posibles infracciones en materia de transporte de viajeros y garantizar una actuación rápida y coordinada ante situaciones que puedan comprometer la seguridad o el funcionamiento del servicio.

Un mometo del pleno de Cabildo / E.D.

Además, el Cabildo promoverá acciones formativas dirigidas tanto a los cuerpos policiales como al personal de TITSA para mejorar el conocimiento de la normativa, del régimen sancionador y de los procedimientos administrativos vinculados al transporte público de viajeros. Estas actuaciones contribuirán a una respuesta más eficaz ante las incidencias que puedan producirse durante la prestación del servicio.

El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de campañas de información y sensibilización ciudadana orientadas a fomentar el uso responsable del transporte público, el respeto hacia los trabajadores y usuarios y el conocimiento de las conductas que pueden ser objeto de sanción.

Otros acuerdos

Además, otros de los acuerdos recogidos en la moción es que la empresa pública TITSA “informará, consultará o negociará con la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras, con carácter previo a su implementación, cualquier protocolo, procedimiento o medida derivada de los acuerdos de esta moción que tengan afección a las condiciones de seguridad, organización del trabajo o funciones del personal”.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife da un paso más en la mejora de la calidad, seguridad y eficiencia del transporte público insular, reforzando la protección de los profesionales que hacen posible este servicio esencial y contribuyendo a garantizar una movilidad más segura y respetuosa para toda la ciudadanía.