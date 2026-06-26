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La Aemet prevé intervalos nubosos, lluvias débiles y un ligero descenso de temperaturas este sábado en Tenerife

Los termómetros oscilarán entre 21 y 29 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Tenerife un ligero descenso de temperaturas máximas, en una jornada en la que habrá intervalos nubosos y lluvias débiles en algunos puntos.

En concreto, la previsión del tiempo indica que habrá intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en las medianías de la isla.

Las temperaturas tendrán con pocos cambios o estarán en ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. De esta manera, se espera que los termómetros oscilen entre los 21 y 29 grados.

El viento soplará del noreste, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y con brisas en el oeste.

Previsión general

En cuanto al tiempo para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos poco nubosos con intervalos matinales en el norte y oeste.

En las islas de mayor relieve, nubosidad de evolución diurna en zonas de interior de las islas occidentales, sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas, así como cielos en general nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en medianías expuestas durante las horas nocturnas, con apertura de claros en Gran Canaria.

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Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte y viento del noreste arreciando por la tarde.

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