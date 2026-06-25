La Unión Europea lo hace oficial y cambia las normas de fabricación de los coches: reparar una avería será mucho más barato para los conductores tinerfeños

Llevar el coche al taller es uno de los principales temores de los conductores, ya que no saben hasta cuanto va a ascender el gasto. Una avería que parecía sencilla puede acabar en una factura elevada, especialmente los vehículos más modernos que implementan más tecnología

La Unión Europea ha aprobado una reforma que obligará a los fabricantes a cambiar la forma en la que diseñan los automóviles, facilitando tanto las reparaciones como el reciclaje de sus componentes.

Reparaciones más económicas para los conductores

Esta medida forma parte de una nueva normativa europea que afecta al ciclo de vida del vehículo, desde su fabricación hasta su retira. El principal cambio se encuentra en que los fabricantes deberán diseñar los nuevos coches para que se puedan desmontar con facilidad el mayor número de piezas posibles.

El objetivo de esta reforma es simplificar las reparaciones, facilitar el acceso a componentes de recambio y aumentar la reutilización de piezas. Aumentar la disponibilidad de componentes de segunda mano y reducir así el coste de muchas reparaciones.

Según explica el Parlamento Europeo, los sistemas de ensamblaje deberán permitir desmontar y sustituir elementos de forma mucho más sencilla que hasta ahora.

Los coches eléctricos también se ven afectados

Los fabricantes deben garantizar que tanto las baterías como motores eléctricos puedan sustraerse y sustituirse con la mayor facilidad durante su vida útil. La finalidad es facilitar y abaratar las reparaciones de estos automóviles y conseguir la recuperación de materiales para la fabricación de nuevos vehículos.

Todos estos cambios buscan ahorrar tanto mano de obra como en el coste de los materiales y elementos necesarios para la reparación. Por lo tanto, los conductores lo verán reflejado en la factura final.

Un mecánico arregla una avería. / eldia.es

Una medida que busca reducir el impacto ambiental

Además del ahorro económico, Bruselas busca reducir la generación de residuos y fomentar la economía circular. La normativa pretende que los automóviles sean más fáciles de reciclar cuando lleguen al final de su vida útil, recuperando un mayor número de materiales y reduciendo el desperdicio de recursos.

¿Subirán los precios de los coches?

Aunque la intención principal el abaratar los costes de mantenimiento a largo plazo, es posible que durante los procesos de fabricación podría incrementar inicialmente el precio de venta de algunos modelos. Desde la Comisión Europea considera que ese posible sobrecoste inicial se compensará con reparaciones más sencillas, mayor disponibilidad de piezas de recambio y un mantenimiento más económico durante la vida útil del vehículo.